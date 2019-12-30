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Общество

Опубликован план проверок госинспекцией труда юрлиц в Псковской области в 2020 году

09.01.2020 15:42|ПсковКомментариев: 1

На  официальном  сайте  Государственной  инспекции труда в Псковской области опубликован план проведения плановых проверок юридических  лиц  на 2020 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИТ, в  план  проверок  на  2020 год вошли  137  организаций.  Среди них   4 государственных и муниципальных  учреждения  образования,  6 государственных учреждений социального обслуживания,  4  государственных  учреждения  здравоохранения,  4  сельскохозяйственных  кооператива,  потребительские общества, АО и ООО.

31  плановая   выездная  проверка запланирована  совместно с другими контролирующими органами.

План проверок согласован с прокуратурой Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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