Общество

Опубликован план проверок госинспекцией труда юрлиц в Псковской области в 2020 году

На официальном сайте Государственной инспекции труда в Псковской области опубликован план проведения плановых проверок юридических лиц на 2020 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИТ, в план проверок на 2020 год вошли 137 организаций. Среди них 4 государственных и муниципальных учреждения образования, 6 государственных учреждений социального обслуживания, 4 государственных учреждения здравоохранения, 4 сельскохозяйственных кооператива, потребительские общества, АО и ООО.

31 плановая выездная проверка запланирована совместно с другими контролирующими органами.

План проверок согласован с прокуратурой Псковской области.