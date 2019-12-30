Общество

Псковские синоптики рассказали о вероятности снегопада и погоде в Крещение

Синоптики рассказали, ожидать ли в ближайшее время жителям Псковской области снег, а также о температуре в христианское таинство, в Крещение. Как сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, до 18 января вероятность выпадения снега практически нулевая, но возможны дожди.

«До 18 января погода в регионе будет бесснежной. Пока она - осенне-весенняя, а это значит, что возможны дожди. Например, 11 января, - отметила Тала Нещадимов. - Что касается температуры, то до 18 января она будет примерно такая же, как сегодня, 9 января».

По данным Псковского Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 января температура на территории Псковской достигает 0…+5 градусов С. Также руководитель гидрометцентра добавила, что 19 ноября, в Крещение, температура воздуха упадет примерно до - 2 градусов.