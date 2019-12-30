Общество

Три причины сделать моментальный загар перед отпуском

Моментальный загар – косметическая процедура, в процессе которой кожа темнеет, приобретая загорелый вид. Такого эффекта достигают путем нанесения на тело тростникового лосьона. Это вещество полностью природное, гипоаллергенное и безопасное. Лосьон действует на эпидермис, стимулируя его вырабатывать природный пигмент меланин. В результате кожа становится темной, загорелой. Помогут приобрести красивый оттенок кожи в студии Like Zagar.

Королева пляжа

Если отпуск выпал на середину или конец лета, а тело за теплый сезон совершенно не загорело, придется выходить на пляж к людям, уже похожим на шоколадки, в виде бледной поганки. Конечно, это не комильфо. Выход из положения очень простой. Нужно сделать кожу загорелой искусственно. Это придаст уверенность в себе. Еще одно загорелое тело на пляже не привлечет к себе пристального внимания, в отличие от неестественно белого.

Идеальная кожа и стройное тело

Моментальный загар делают на очищенную кожу. Пилинг выравнивает поверхность дермы, очищает ее, делает более гладкой и ровной. Он удаляет верхний грубый слой, препятствующий воздействию лосьона. Кожа становится нежной, тело более упругим. Всех этих замечательных результатов можно достичь всего за несколько минут нахождения в салоне.

Как проходит

Быстрая бьюти-процедура превратит любую северянку в загорелую нимфу. С помощью моментального загара это легко. Чтобы стать обладательницей загара любой степени потребуется не более 15 минут.

Стоимость услуги очень щадящая для любого кошелька. Отправляясь на пляж, вечеринку, в клуб и просто в гости, загляните по дороге в салон. Вы проведете в нем совсем немного времени, а покинете в ином образе.

Процедура состоит из:

легкого пилинга;

воздействия на кожу натуральными, биологического происхождения веществами с целью окрашивания;

закрепления.

После искусственного загара женщины выглядят отдохнувшими, помолодевшими, как будто они находились в отпуске на морском или океаническом побережье. Загоревшая, уверенная в себе дама привлекает к себе массу позитивного внимания, неважно куда она отправляется – на романтическое свидание или многолюдное торжество.

Студия Like Zagar преобразит перед фотосессией, путешествием, свадьбой, вечеринкой. Для этого нужно выбрать понравившийся тон кожи и записаться на сайте на процедуру. Моментальный загар — это быстро выгодно и безопасно.