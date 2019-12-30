Общество

В Facebook появится возможность регулировать количество политической рекламы

Компания Facebook предоставит пользователям своих социальных сетей возможность регулировать количество политической рекламы. Об этом пишут «Известия».

«Видеть меньше политической и социальной рекламы - это обычная просьба людей. Вот почему мы планируем добавить новый элемент управления, который позволит людям видеть меньше рекламы по политическим и социальным вопросам в Facebook и Instagram», - отмечается в сообщении.

Функция основана на других элементах управления в настройках рекламы, которые были уже ранее внедрены. Например, регулирование показа объявлений на определенные темы или удаление интересов.Ожидается, что система заработает уже в первом квартале 2020 года. Она будет применяться во всех странах.

В обнародованном документе говорится, что в последние месяцы было много споров о политической рекламе в интернете. Каждая компания выбрала свой подход к этой теме. Так, Twitter решил блокировать политическую рекламe. Google предпочел ограничить таргетинг подобных банеров. Facebook предоставил возможность людям самостоятельно определить частоту показа таких объявлений.

По данным ТАСС, глава и основатель Facebook Марк Цукерберг высказался за сохранение на платформе одноименной соцсети возможности размещать «политическая реклама являет собой важный элемент огласки, особенно для региональных политиков, перспективных кандидатов [на политические посты], правозащитных организаций, которым в СМИ уделено не так много внимания».