Общество

Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян

Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope, пишет «Интерфакс».

Согласно данным единого телеизмерителя, рейтинг обращения Путина составил 44% в городах с населением более 100 тысяч человек и 43,7%, если считать по всем населенным пунктам России.

Новогоднее поздравление президента стало самой рейтинговой программой на телевидении 31 декабря. На Первом канале его посмотрели 15,3% россиян в городах с населением более 100 тысяч человек в возрасте от 4 лет (Россия 100+) или 35,3% (доля) от всех смотревших на тот момент телевизор. Если смотреть по всем населенным пунктам (Россия 0+), то рейтинг составил 15,1% (доля - 34,5%).

На «России 1» рейтинг и доля обращения составила соответственно 10,3% и 23,8% по России 100+ и 11,0% с долей 25,2% по России 0+.

На третьем месте в рейтинге оказалась «Новогодняя ночь на Первом» с рейтингом по России 100+ в 9% (доля 26%), а по России 0+ - 9,1% (доля 26,5%).

Советская классика - фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», транслировавшийся 31 декабря на Первом канале, оказался на четвертом месте в рейтинге: в городах с населением более 100 тысяч человек его посмотрели 7,9% россиян (или 21,5% всех, кто на тот момент смотрел телевизору), а в пересчете на все города его рейтинг составил также 7,9% с чуть меньшей долей - 21,1%.

Замыкает пятерку самых популярных новогодних телепередач «Новогодний парад Звезд» на «России 1», который в городах с более 100 тыс.жителями смотрели 6,9% россиян или 18,4% включивших телевизор, а по замеру Россия 0+ - 7,5% или 20% собравшихся у голубого экрана.

Рейтинг (%) - количество человек, смотревших средний выпуск телепрограммы, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной ЦА). Доля аудитории (%) - это количество человек, смотревших средний выпуск телепрограммы, выраженное в процентах от всей телеаудитории. Целевая аудитория Mediascope - население от 4 лет. С 1 августа 2019 года данные по России 100+ также содержат информацию о просмотре на дачах.