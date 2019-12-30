Общество

Региональный Росреестр информирует об изменении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН

Управление Росреестра по Псковской области информирует, что в целях совершенствования механизма предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), приказом Минэкономразвития России от 25.12.2019 № 839 (далее - Приказ) внесены изменения в приложения № 1, 2 к приказу Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291 «Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости», об этом Псковской ленте новостей сообщили в региональном ведомстве.

Изменения размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, коснулись всех категорий заявителей, а также всех форм предоставления сведений и вида документа.

Стоит отметить, что дата вступления в силу положений приказа - 10 января 2020 годп.