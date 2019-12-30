Общество

Новогодние и рождественские праздники в Пскове прошли без серьезных происшествий

Новогодние и рождественские праздники прошли в Пскове без крупных происшествий. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в городе были организованы праздничные концерты и гуляния на территории Октябрьской площади, Детского и Финского парков и других районов муниципалитета.

По данным комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова, за время новогодних каникул в городе не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций. На контроле находилось 33 аварийных отключения на коммунально-энергетических системах (27 внутридомовых и 6 сетевых), среди которых были выявлены нарушения тепло-, водо- и электроснабжения. Аварийные ситуации на системах жизнеобеспечения устранялись в рабочем порядке.

Был зафиксирован пожар в одном из торговых центров. Возгорание произошло в подсобном помещении и было быстро ликвидировано. Пострадавших нет.

Также за новогодние праздники было зафиксировано 43 ДТП, из них 5 с пострадавшими.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, за прошедшие выходные в Пскове было зарегистрировано 33 преступления, среди административных правонарушений самыми распространенными стали появление в нетрезвом виде в общественных местах (задержано 5 граждан), также было выявлено 14 нетрезвых водителей.

В новогоднюю ночь общественный порядок и безопасность граждан обеспечивали около 150 полицейских и росгвардейцев. Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка не допущено.

В ночь с 6 на 7 января стражи порядка обеспечивали безопасность во время проведения праздничных богослужений, посвященных Рождеству. За каждым храмом были закреплены руководители подразделений УМВД и территориальных органов на районном уровне. Каждый объект был обследован кинологами с применением служебно-розыскных собак. А во время ночных служб на территории храмов в усиленном режиме дежурили сотрудники полиции.

Содействие в охране общественного порядка в местах массового скопления людей оказывали народные дружинники. Всего за время праздничных мероприятий следили за порядком 150 народных дружинников, в новогоднюю ночь было задействовано 26 человек, в Рождество - 31. На места совершения правонарушений 3 раза были вызваны наряды полиции, составлены 3 протокола, по выявленным дружинниками правонарушениям. Сделано 73 замечания за нарушения, связанные с распитием алкогольных напитков, проведено 65 профилактических бесед о недопустимости противоправного поведения, в том числе 7 бесед с несовершеннолетними.