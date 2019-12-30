Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Защита машины от неприятностей
Детская обувь для зимы
Рекомендовано самой природой
ТОП-100 влиятельных псковичей
Телефон прямого эфира 56-73-72
ТОП-100 псковских миллионеров
отпечаталось в сердце
 
 
 
ещё Общество 30.12.2019 14:259 100 псковских миллионеров: С приставкой «мульти» 09.01.2020 20:420 В Пскове начинается региональный этап всероссийской олимпиады школьников 09.01.2020 20:200 Больше 300 детей-сирот Псковской области обрели семьи 09.01.2020 19:599 Снег, вертепы и дорога патриотизма - как псковские випы провели новогодние каникулы. ЧАСТЬ 2 09.01.2020 18:590 Региональный Росреестр информирует об изменении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН 09.01.2020 18:503 Худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев стал помощником вице-спикера Совфеда Андрея Турчака
 
 
 
Самое популярное 03.01.2020 19:000 Силовики нашли труп великолукского подростка, пропавшего после Нового года 03.01.2020 16:3827 Интерактив: Считают ли псковичи обращение к ним Гарика Харламова на Comedy Club оскорбительным? 03.01.2020 13:082 В Следственном комитете рассказали о первом убийстве в Псковской области в 2020 году 06.01.2020 10:2611 Юморист Гарик Харламов объяснил, что не оскорблял псковичей 06.01.2020 09:234 Помещение в «Пик 60» горело в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Снег, вертепы и дорога патриотизма - как псковские випы провели новогодние каникулы. ЧАСТЬ 2

09.01.2020 19:59|ПсковКомментариев: 9

Новогодние каникулы подошли к концу. Вдоволь выспавшись, сегодня большинство псковичей хмуро пошагали на работу. Благо, что до очередных выходных всего-ничего. Тем временем, и наши вип-персоны - политики и общественники вернулись из отпусков и, судя по активно проведенным каникулам, вновь «готовы к труду и обороне». Псковская Лента Новостей представляет читателям вторую часть публикации о том, как проводят праздники некоторые випы региона, и чем они поделились с подписчиками в социальных сетях.

Власти Пскова также порадовали своих подписчиков и рассказали в социальных сетях, чем занимались на долгих праздниках.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков присоединился к тем, кто активно и спортивно провел каникулы. В своем Instagram он поделился фото и поздравил всех с Рождеством. «С праздником Рождества Христова! Мира, добра и спорта», - написал он.

Однако публикация удивила подписчиков не тем, что на фото Александр Братчиков уверенно стоит на лыжах, а тем, что главе администрации где-то удалось найти снег.

Фото из Instagram Александра Братчикова. 

В комментариях читатели сразу стали интересоваться, где же был обнаружен снег столь теплой зимой. Александр Братчиков не спешил раскрывать все карты. «Это было не просто! Но кто ищет, тот всегда найдет!» - отшутился он. 

Фото из Instagram Елены Полонской. 

Глава города Пскова Елена Полонская в своем Instagram опубликовала фото у елки с детьми, отметив, что маленькие псковичи посещают новогодние торжества уже несколько недель. «Чудесный праздник получился сегодня в Городском культурном центре! Больше 400 маленьких и юных псковичей посетили Рождественскую елку главы города», - написала она.

Глава города пожелала псковичам в новом году оставаться такими же красивыми, сияющими и призвала не забывать верить в чудо. «С Новым годом и Рождеством Христовым, наши любимые маленькие псковичи, родители, бабушки и дедушки. Берегите друг друга и будьте счастливы»,- отметила она.

По мнению Елены Полонской, все ребята получили массу позитивных эмоций и впечатлений от красочного представления, а также от интересной интерактивной программы с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Спасибо, ребята, за ваши искренние улыбки, яркие эмоции, горящие глаза!» - заключила глава города.

Фото из Instagram Ивана Цецерского.  

Депутат Псковской гордумы, председатель правления Всероссийской ассоциации развития МСУ Иван Цецерский уже рассказывал подписчикам, что начал новый год со спорта. Но как очень активный пользователь Instagram, за новогодние праздники он успел опубликовать целую россыпь фотографий и видео.

Из публикаций Ивана Цецерского подписчикам стало известно, что Рождественский сочельник он провел в Снетогорском монастыре Пскова. «Всех православных с праздником Рождества Христова!» - написал он.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова также уже привычно является одним из самых активных пользователей социальных сетей среди псковских випов.

Фото из Instagram Наталии Соколовой.  

Вот и на каникулах она успела и с семьей отдохнуть, поиграв в «Монополию», и встретиться со своими многочисленными друзьями и родственниками нашла время.

Например, третьего января Наталия Соколова опубликовала фото с традиционной встречи со своими однокурсниками. «Каждый год 3 января мы с друзьями-однокурсниками идем в какое-нибудь псковское уютное кафе, чтобы встретиться в теплой компании, предаться совместным воспоминаниям и запланировать очередную встречу в наступившем году», - написала она.

Кстати, в рядах тех самых друзей-однокурсников был замечен и бывший кандидат в губернаторы Псковской области от «Партии пенсионеров России» Сергей Кулаков.

Активная омбудсмен не осталась дома и на Рождество. Поздравив всех православных с праздником, она пожелала всем мира, добра, здоровья и любви, а также выложила фотографию вертепа у Псково-Печерского монастыря.

Представители администрации Псковской области не отстали от властей Пскова в своем желании поделиться с подписчиками информацией о том, чем они занимались долгие каникулы.

Руководитель аппарата администрации области Сергей Дмитриев присоединился к рядам любителей зимних активных видов спорта. Однако, как представитель более молодого поколения, он предпочел встать не на лыжи, а на сноуборд.

Фото из Instagram Сергея Дмитриева.  

Сергей Дмитриев опубликовал фото без геолокации, однако в процессе беседы с подписчиками к комментариях выяснилось, что он отдыхал в городе Хвалынск Саратовской области. 

Начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев, хоть и не в нашем регионе, но тоже насладился заснеженными пейзажами. Он провел каникулы в Карелии с семьей и друзьями.

Фото из Instagram Дениса Матвеева. 

«Есть то, что бесценно всегда», - написал Денис Матвеев под одним из постов в социальных сетях, поставив хештеги #семья и #дружба.

Публикуя фото и видео заснеженных дорог, Матвеев отметил, что такая погода создана для горячего чая, теплого пледа и красивых карельских сказок. Воодушевившись, он с семьей отправился в «Музей ангелов». «Необыкновенный музей Ангелов. Земные противоречия каждый понимает по-своему, но, увидев эту красоту, каждый найдет одну и главную мысль о себе. Каждый найдет то, что он пережил или прочувствовал в своей жизни - это смысл бытия», - написал начальник управления цифрового развития и связи администрации региона и поставил хештег #духовность.

Продолжая серию своих душевных постов, Денис Матвеев поздравил своих подписчиков с Рождеством. «Каждый из нас ожидает чуда в новом году. С наступлением чудесного рождественского праздника, все наши желания начнут сбываться! Пусть к вам придет везение и удача во всех начинаниях! С Рождеством Христовым!» - написал он.

Заместитель начальника управления информационной политики администрации региона Сергей Новохатка в Instagram опубликовал живописное фото, сделанное в Новоржевском районе, на месте, где проходили съемки фильма «Холоп». Фильм частично снимался в Псковской области и стал самой кассовой отечественной комедией за всю историю российского проката, набрав к 7 января 1,8 млрд рублей.

«До штаба киношного "Холопа" теперь можно добраться только вплавь», - пишет Сергей Новохатка.

Некоторые политики и общественники Псковской области провели новогодние каникулы за границей.

Одним из общественных деятелей, которые выехали за рубеж на праздники, стал активный участник общественно-политической жизни региона, «поэт и правдоруб», директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

Фото из Instagram Николая Рассадина.  

Судя по фото в Instagram, Николай Рассадин провел несколько дней в Эстонии, в Таллине он встретился с бывшим вице-губернатором Псковской области, экс-заместителем председателя регионального парламента Михаилом Гавунасом, который уже 7 лет находится под следствием, но его дело пока так и не передано в суд. «Уютную» фотокарточку директор «Империала» оставил без каких-либо комментариев.

На другой своей странице Николай Рассадин опубликовал фото с друзьями, правда, уже в темноте и со спины. У псковского бизнесмена целых три действующих странички в Instagram, которые он активно ведет. Видимо, жизнь Николая Рассадина столь наполнена яркими незабываемыми событиями, что одной страницы ему просто недостаточно.

В путешествие на автомобиле по Европе отправился помощник председателя партии «Единая Россия» Максим Жаворонков.

Фото из Instagram Максима Жаворонкова.   

В канун Нового 2020 года, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне политик начал маленькую традицию, обозначив ее хештегом #дорогипобеды2020. «В следующем году, находясь в городах, которые затронула война, я буду пробегать не меньше 10 км и размещать небольшой исторический пост. Сегодня я встречаю Новый год в Праге. Поэтому было бы неправильно не вспомнить о более чем 11 тысячах советских солдатах, погибших в ходе Пражской наступательной операции, последней стратегической операции Великой Отечественной войны (6-11 мая 1945 года). Было бы неправильно не вспомнить о Маршале Победы Иване Коневе, чью роль сейчас пытаются переосмыслить. Вечная слава героям!» - написал он.

А уже 2 января Максим Жаворонков оказался в Берлине. «12 км за час с небольшим в честь наших воинов, штурмовавших один из крупнейших городов Европы в 1945 году. Берлинская наступательная операция была проведена за 23 дня с 16 апреля по 8 мая. И завершилась безоговорочной капитуляцией Германии. Около 80 тысяч бойцов Красной армии навсегда остались лежать в немецкой земле. Они погибли в последние дни войны, освобождая Европу от фашизма. Вечная слава героям!» - написал он.

Также Максим Жаворонков осуществил длительный переезд через всю Польшу. «Сегодня пришел черед Вильнюса принять участие в акции #дорогипобеды2020. Итак, Вильнюсская наступательная операция проводилась советскими войсками под командованием #генералчерняховский в середине лета 1944 года. 13 июля Вильнюс был полностью освобожден, и были созданы условия для выхода войск 3-го Белорусского фронта к границам Восточной Пруссии. К концу лета практически полностью была разгромлена немецкая группа армий «Центр». Восполнить свои потери вермахт уже не смог. 178000 советских воинов погибли, пропали без вести и попали в плен. Правда сейчас литовские власти пытаются изъять из своей истории любую связь с Советским прошлым. Даже вот снимают советские скульптуры с Зелёного моста, мимо которого я сегодня пробегал несколько раз. Но мы то с вами помним историю! Вечная слава героям!» - неизменно закончил публикацию он.

Ксения Кулакова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 9Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2020 году?
В опросе приняло участие 786 человек
09.01.2020, 21:041 Иранская ракета случайно сбила украинский Boeing 09.01.2020, 20:420 В Пскове начинается региональный этап всероссийской олимпиады школьников 09.01.2020, 20:200 Больше 300 детей-сирот Псковской области обрели семьи 09.01.2020, 19:599 Снег, вертепы и дорога патриотизма - как псковские випы провели новогодние каникулы. ЧАСТЬ 2
09.01.2020, 19:400 Выигравшая в лотерею миллиард рублей жительница Подмосковья рассказала о планах на приз 09.01.2020, 19:193 Регоператор по обращению с ТКО ответил жителям псковского частного сектора, получившим квитанцию с завышенной суммой 09.01.2020, 18:590 Региональный Росреестр информирует об изменении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН 09.01.2020, 18:503 Худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев стал помощником вице-спикера Совфеда Андрея Турчака
09.01.2020, 18:440 В МВД рассказали, когда россияне чаще всего покупают автомобили 09.01.2020, 18:340 Правительство утвердило дату обязательной маркировки лекарств в России 09.01.2020, 18:161 Ученые доказали связь ЗОЖ с ростом продолжительности жизни на десять лет 09.01.2020, 18:030 «Я — карп!»: Посетитель супермаркета нырнул в аквариум. ВИДЕО
09.01.2020, 17:530 Мокрый снег возможен завтра в Псковской области 09.01.2020, 17:443 Четверть российских работников опасаются исчезновения их профессии 09.01.2020, 17:341 Минэк спрогнозировал укрепление рубля вплоть до середины 2020 года 09.01.2020, 17:330 Новогодняя геополитика
09.01.2020, 17:260 В ГИБДД сообщили о росте числа оформленных по европротоколу ДТП в 2019 году 09.01.2020, 17:212 Стало известно, почему участок улицы Леона Поземского у храма Косьмы и Дамиана все еще не закрыли 09.01.2020, 17:202 Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» обеспечили бесперебойное газоснабжение потребителей в праздничные дни 09.01.2020, 17:160 В реке Ловати поисковиками найдено тело, предположительно, пропавшего Дмитрия Минакова
09.01.2020, 17:150 Стало известно, куда летали на Новый год богатые россияне 09.01.2020, 17:140 Новогодние и рождественские праздники в Пскове прошли без серьезных происшествий 09.01.2020, 17:064 Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян 09.01.2020, 17:000 Полиция приглашает псковичей на службу
09.01.2020, 16:540 Роспотребнадзор усилил контроль на российско-китайской границе в связи с пневмонией в КНР 09.01.2020, 16:490 В Facebook появится возможность регулировать количество политической рекламы 09.01.2020, 16:410 Областная библиотека приглашает на выставку «Книга года-2019» 09.01.2020, 16:231 Завершен капремонт здания бежаницкого Центра культуры
09.01.2020, 16:150 Зафиксирован рекордный скачок мировых цен на продукты 09.01.2020, 16:090 Вода жирная и холодная - псковичка пожаловалась на полугодовое отсутствие горячей воды 09.01.2020, 16:080 В Новоржеве состоялся рождественский турнир по мини-футболу 09.01.2020, 16:021 В Печорах африканец пытался узнать у местных жителей, как незаметно попасть на территорию ЕС
09.01.2020, 15:540 Большой семейный Рождественский фестиваль в Печорах стал настоящим праздником для местных жителей 09.01.2020, 15:530 В Порховском и Псковском районах приступили к капитальному ремонту двух мостов 09.01.2020, 15:501 Псковская Росгвардия проводит отбор кандидатов для поступления в военные вузы 09.01.2020, 15:421 Опубликован план проверок госинспекцией труда юрлиц в Псковской области в 2020 году
09.01.2020, 15:340 Россельхознадзор предлагает регламентировать использование антибиотиков в животноводстве 09.01.2020, 15:300 Три причины сделать моментальный загар перед отпуском 09.01.2020, 15:260 Научно-практическая конференция о туризме и экскурсионной деятельности пройдет в Пскове в феврале 09.01.2020, 15:150 Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
09.01.2020, 15:080 Псковские синоптики рассказали о вероятности снегопада и погоде в Крещение 09.01.2020, 15:024 Баранки в России дорожают уже пятый год подряд 09.01.2020, 14:510 В 2019 году пожары в Псковской области унесли жизни 76 человек 09.01.2020, 14:412 Леонардо Ди Каприо спас обреченного на смерть утопающего
09.01.2020, 14:320 Практические занятия для студентов-медиков ПсковГУ провел профессор из Гомельского университета 09.01.2020, 14:220 В ГИБДД разъяснили изменения в экзаменах на водительские права 09.01.2020, 14:160 Архиерейская Рождественская елка в пятый раз прошла в Великолукской епархии 09.01.2020, 14:040 Порфирий, Посейдон и Капитолина: Названы самые редкие имена 2019 года
09.01.2020, 14:002 В Госдуме предложили блокировать незаконно используемые в тюрьмах и СИЗО мобильные 09.01.2020, 13:551 В ряде населенных пунктов Порховского района введен карантин в связи с оспой у овец и коз 09.01.2020, 13:530 Рождественский Молодежный фестиваль пройдет в Пскове с аншлагом 09.01.2020, 13:504 Киев назвал основные версии авиакатастрофы в Тегеране
09.01.2020, 13:420 «Акваполис» приглашает на старый Новый год 12 января 09.01.2020, 13:290 Заявление на участие в ЕГЭ в 2020 году можно подать до 1 февраля 09.01.2020, 13:200 Псковская область вошла в число регионов с низкими темпами сноса аварийных домов 09.01.2020, 13:040 Сведения о реестре недвижимости влияют на начисление налога
09.01.2020, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 09.01.2020, 13:000 Расчленившего аспирантку Олега Соколова перевели в СИЗО 09.01.2020, 12:581 Псковичка снялась в официальной фотосессии для конкурса «Миссис бабушка Вселенная» 09.01.2020, 12:530 ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
09.01.2020, 12:473 Средневековые ювелирные украшения найдены на раскопках улицы Леона Поземского в Пскове 09.01.2020, 12:460 К концу лета под Крестовским путепроводом в Пскове намерены отремонтировать дорогу 09.01.2020, 12:420 Правительство РФ предлагает ввести штрафы до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в Интернете 09.01.2020, 12:370 7 лет тюрьмы получил житель Дедовического района за убийство по неосторожности
09.01.2020, 12:310 Озвучена средняя зарплата инженера-строителя в Пскове 09.01.2020, 12:270 В Псковском десантно-штурмовом соединении ВДВ  на Рождество командование поздравило семьи многодетных военнослужащих 09.01.2020, 12:130 Управление Россельхознадзора напоминает гражданам о преимуществе проверочных онлайн-листов при проведении плановых проверок 09.01.2020, 12:100 Житель Невельского района незаконно отстрелил трех кабанов
09.01.2020, 12:084 Интерактив: Верните проездные билеты на неполный январь 09.01.2020, 12:040 Определен состав членов жюри Рождественского фестиваля в Пскове 09.01.2020, 11:512 В Пскове закрылся «Сушишоп» 09.01.2020, 11:471 В 2020 году финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в Псковской области вырастет до 954 млн рублей
09.01.2020, 11:420 В Великих Луках раскрыта кража имущества и денег из автомобиля 09.01.2020, 11:410 До пяти лет тюрьмы могут получить мошенники, обманувшие пенсионерку в Невеле 09.01.2020, 11:330 Федерация шахмат России поблагодарила псковского губернатора за поддержку шахматного образования и спорта 09.01.2020, 11:290 В 2020 году в Псковской области размер ежемесячной выплаты из средств МСК составляет 11057 рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.