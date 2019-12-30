Общество

Снег, вертепы и дорога патриотизма - как псковские випы провели новогодние каникулы. ЧАСТЬ 2

Новогодние каникулы подошли к концу. Вдоволь выспавшись, сегодня большинство псковичей хмуро пошагали на работу. Благо, что до очередных выходных всего-ничего. Тем временем, и наши вип-персоны - политики и общественники вернулись из отпусков и, судя по активно проведенным каникулам, вновь «готовы к труду и обороне». Псковская Лента Новостей представляет читателям вторую часть публикации о том, как проводят праздники некоторые випы региона, и чем они поделились с подписчиками в социальных сетях.

Власти Пскова также порадовали своих подписчиков и рассказали в социальных сетях, чем занимались на долгих праздниках.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков присоединился к тем, кто активно и спортивно провел каникулы. В своем Instagram он поделился фото и поздравил всех с Рождеством. «С праздником Рождества Христова! Мира, добра и спорта», - написал он.

Однако публикация удивила подписчиков не тем, что на фото Александр Братчиков уверенно стоит на лыжах, а тем, что главе администрации где-то удалось найти снег.

Фото из Instagram Александра Братчикова.

В комментариях читатели сразу стали интересоваться, где же был обнаружен снег столь теплой зимой. Александр Братчиков не спешил раскрывать все карты. «Это было не просто! Но кто ищет, тот всегда найдет!» - отшутился он.

Фото из Instagram Елены Полонской.

Глава города Пскова Елена Полонская в своем Instagram опубликовала фото у елки с детьми, отметив, что маленькие псковичи посещают новогодние торжества уже несколько недель. «Чудесный праздник получился сегодня в Городском культурном центре! Больше 400 маленьких и юных псковичей посетили Рождественскую елку главы города», - написала она.

Глава города пожелала псковичам в новом году оставаться такими же красивыми, сияющими и призвала не забывать верить в чудо. «С Новым годом и Рождеством Христовым, наши любимые маленькие псковичи, родители, бабушки и дедушки. Берегите друг друга и будьте счастливы»,- отметила она.

По мнению Елены Полонской, все ребята получили массу позитивных эмоций и впечатлений от красочного представления, а также от интересной интерактивной программы с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Спасибо, ребята, за ваши искренние улыбки, яркие эмоции, горящие глаза!» - заключила глава города.

Фото из Instagram Ивана Цецерского.

Депутат Псковской гордумы, председатель правления Всероссийской ассоциации развития МСУ Иван Цецерский уже рассказывал подписчикам, что начал новый год со спорта. Но как очень активный пользователь Instagram, за новогодние праздники он успел опубликовать целую россыпь фотографий и видео.

Из публикаций Ивана Цецерского подписчикам стало известно, что Рождественский сочельник он провел в Снетогорском монастыре Пскова. «Всех православных с праздником Рождества Христова!» - написал он.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова также уже привычно является одним из самых активных пользователей социальных сетей среди псковских випов.

Фото из Instagram Наталии Соколовой.

Вот и на каникулах она успела и с семьей отдохнуть, поиграв в «Монополию», и встретиться со своими многочисленными друзьями и родственниками нашла время.

Например, третьего января Наталия Соколова опубликовала фото с традиционной встречи со своими однокурсниками. «Каждый год 3 января мы с друзьями-однокурсниками идем в какое-нибудь псковское уютное кафе, чтобы встретиться в теплой компании, предаться совместным воспоминаниям и запланировать очередную встречу в наступившем году», - написала она.

Кстати, в рядах тех самых друзей-однокурсников был замечен и бывший кандидат в губернаторы Псковской области от «Партии пенсионеров России» Сергей Кулаков.

Активная омбудсмен не осталась дома и на Рождество. Поздравив всех православных с праздником, она пожелала всем мира, добра, здоровья и любви, а также выложила фотографию вертепа у Псково-Печерского монастыря.

Представители администрации Псковской области не отстали от властей Пскова в своем желании поделиться с подписчиками информацией о том, чем они занимались долгие каникулы.

Руководитель аппарата администрации области Сергей Дмитриев присоединился к рядам любителей зимних активных видов спорта. Однако, как представитель более молодого поколения, он предпочел встать не на лыжи, а на сноуборд.

Фото из Instagram Сергея Дмитриева.

Сергей Дмитриев опубликовал фото без геолокации, однако в процессе беседы с подписчиками к комментариях выяснилось, что он отдыхал в городе Хвалынск Саратовской области.

Начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев, хоть и не в нашем регионе, но тоже насладился заснеженными пейзажами. Он провел каникулы в Карелии с семьей и друзьями.

Фото из Instagram Дениса Матвеева.

«Есть то, что бесценно всегда», - написал Денис Матвеев под одним из постов в социальных сетях, поставив хештеги #семья и #дружба.

Публикуя фото и видео заснеженных дорог, Матвеев отметил, что такая погода создана для горячего чая, теплого пледа и красивых карельских сказок. Воодушевившись, он с семьей отправился в «Музей ангелов». «Необыкновенный музей Ангелов. Земные противоречия каждый понимает по-своему, но, увидев эту красоту, каждый найдет одну и главную мысль о себе. Каждый найдет то, что он пережил или прочувствовал в своей жизни - это смысл бытия», - написал начальник управления цифрового развития и связи администрации региона и поставил хештег #духовность.

Продолжая серию своих душевных постов, Денис Матвеев поздравил своих подписчиков с Рождеством. «Каждый из нас ожидает чуда в новом году. С наступлением чудесного рождественского праздника, все наши желания начнут сбываться! Пусть к вам придет везение и удача во всех начинаниях! С Рождеством Христовым!» - написал он.

Заместитель начальника управления информационной политики администрации региона Сергей Новохатка в Instagram опубликовал живописное фото, сделанное в Новоржевском районе, на месте, где проходили съемки фильма «Холоп». Фильм частично снимался в Псковской области и стал самой кассовой отечественной комедией за всю историю российского проката, набрав к 7 января 1,8 млрд рублей.

«До штаба киношного "Холопа" теперь можно добраться только вплавь», - пишет Сергей Новохатка.

Некоторые политики и общественники Псковской области провели новогодние каникулы за границей.

Одним из общественных деятелей, которые выехали за рубеж на праздники, стал активный участник общественно-политической жизни региона, «поэт и правдоруб», директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

Фото из Instagram Николая Рассадина.

Судя по фото в Instagram, Николай Рассадин провел несколько дней в Эстонии, в Таллине он встретился с бывшим вице-губернатором Псковской области, экс-заместителем председателя регионального парламента Михаилом Гавунасом, который уже 7 лет находится под следствием, но его дело пока так и не передано в суд. «Уютную» фотокарточку директор «Империала» оставил без каких-либо комментариев.

На другой своей странице Николай Рассадин опубликовал фото с друзьями, правда, уже в темноте и со спины. У псковского бизнесмена целых три действующих странички в Instagram, которые он активно ведет. Видимо, жизнь Николая Рассадина столь наполнена яркими незабываемыми событиями, что одной страницы ему просто недостаточно.

В путешествие на автомобиле по Европе отправился помощник председателя партии «Единая Россия» Максим Жаворонков.

Фото из Instagram Максима Жаворонкова.

В канун Нового 2020 года, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне политик начал маленькую традицию, обозначив ее хештегом #дорогипобеды2020. «В следующем году, находясь в городах, которые затронула война, я буду пробегать не меньше 10 км и размещать небольшой исторический пост. Сегодня я встречаю Новый год в Праге. Поэтому было бы неправильно не вспомнить о более чем 11 тысячах советских солдатах, погибших в ходе Пражской наступательной операции, последней стратегической операции Великой Отечественной войны (6-11 мая 1945 года). Было бы неправильно не вспомнить о Маршале Победы Иване Коневе, чью роль сейчас пытаются переосмыслить. Вечная слава героям!» - написал он.

А уже 2 января Максим Жаворонков оказался в Берлине. «12 км за час с небольшим в честь наших воинов, штурмовавших один из крупнейших городов Европы в 1945 году. Берлинская наступательная операция была проведена за 23 дня с 16 апреля по 8 мая. И завершилась безоговорочной капитуляцией Германии. Около 80 тысяч бойцов Красной армии навсегда остались лежать в немецкой земле. Они погибли в последние дни войны, освобождая Европу от фашизма. Вечная слава героям!» - написал он.

Также Максим Жаворонков осуществил длительный переезд через всю Польшу. «Сегодня пришел черед Вильнюса принять участие в акции #дорогипобеды2020. Итак, Вильнюсская наступательная операция проводилась советскими войсками под командованием #генералчерняховский в середине лета 1944 года. 13 июля Вильнюс был полностью освобожден, и были созданы условия для выхода войск 3-го Белорусского фронта к границам Восточной Пруссии. К концу лета практически полностью была разгромлена немецкая группа армий «Центр». Восполнить свои потери вермахт уже не смог. 178000 советских воинов погибли, пропали без вести и попали в плен. Правда сейчас литовские власти пытаются изъять из своей истории любую связь с Советским прошлым. Даже вот снимают советские скульптуры с Зелёного моста, мимо которого я сегодня пробегал несколько раз. Но мы то с вами помним историю! Вечная слава героям!» - неизменно закончил публикацию он.

Ксения Кулакова