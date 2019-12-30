Общество

Больше 300 детей-сирот Псковской области обрели семьи

В Псковской области больше 300 детей-сирот обрели семью. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, такова статистика за 2019 год.

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«Общее количество детей-сирот, состоящих на учете в органах опеки Псковской области, сократилось на 5,5%, - отметили в ведомстве. - Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сократился за год почти на 15%. На начало 2020 года в нем содержатся сведения о 196 детях, нуждающихся в семейном устройстве. В аналогичный период прошлого года находились сведения о 225 детях».

Также в пресс-службе добавили: «Стабильное снижение количества детей, нуждающихся в семейном устройстве, показывает, что на протяжении последних лет администрацией Псковской области проводится большая комплексная работа органов опеки с гражданами, желающими помочь обездоленному ребенку, а также социальной защиты, выплачивающей своевременно и в полном объеме все меры материальной поддержки. Информационную поддержку оказывают средства массовой информации, которые освещают работу волонтеров и помогают в устройстве детей».