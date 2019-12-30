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Худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев стал помощником вице-спикера Совфеда Андрея Турчака

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев стал помощником вице-спикера Совета Федерации, сенатора от Псковской области Андрея Турчака. Как Псковской Ленте Новостей сообщил сам Дмитрий Месхиев, это случилось 10 декабря.

«Это абсолютно логичная история, потому что мы с Андреем Анатольевичем работали в Псковской области. Андрей Анатольевич стал сенатором от Псковской области, и есть определенный ряд задач культурного и духовного свойства, которые я буду помогать решать», - отметил Дмитрий Месхиев.

Также худрук добавил, что его первостепенные задачи определятся в ближайшее время.

Напомним, в 2019 году помощником вице-спикера Совета Федерации Андрей Турчака стал бывший руководитель комитета по социальной защите Псковской области Армен Мнацаканян.

Дмитрий Месхиев - российский кинорежиссер, актер, продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Вся его жизнь тесно связана с Псковской областью. В детстве он каждое лето проводил в деревне в Псковской области. Здесь он снял многие свои фильмы: «Американку», «Женскую собственность», «Механическую сюиту», «Поцелуй бабочки», «Стена» и другие.

В декабре 2014 года Дмитрий Месхиев возглавил Театрально-концертную дирекцию Псковской области. Фестиваль «Крещендо» и студия «Гвозди», Довлатовский мультикультурный фестиваль «Заповедник» и инклюзивный форум «Другое искусство», киноклуб «Молоко и сено», лекторий «Ветка» - все это проекты, придуманные или вдохновленные Месхиевым. Ему удалось придать новый импульс традиционным псковским культурным брендам - таким как Пушкинский театральный фестиваль.

С 2017 года Дмитрий Месхиев занял пост художественного руководителя Псковского драмтеатра. За время его руководства театр выпустил больше 15 премьер, принял участие в более 20 фестивалях, впервые за 25 лет посетил с гастролями Москву, первым из провинциальных российских театров принял участие в Александринском фестивале в Петербурге. А также - дважды стал номинантом национальной театральной премии «Золотая маска».