Общество

В Пскове начинается региональный этап всероссийской олимпиады школьников

В Пскове стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре развития одаренных детей и юношества, этап начнется 10 января.

«Всероссийская олимпиада школьников является одним из самых массовых интеллектуальных мероприятий для школьников в России. Олимпиада состоит их четырех этапов: школьного, муниципального, регионального, заключительного-федерального. В Псковской области в школьном этапе олимпиады приняли участие 62814 учащихся 4-11 классов. Пройдя муниципальный этап, 633 школьника 8-11 классов из всех муниципалитетов области получили право принимать участие в региональном этапе олимпиады», - отметили в учреждении.

Также в Центре подчеркнули, что первая олимпиада - олимпиада по французскому языку, как и большинство олимпиад, - пройдет 10-11 января в Псковском государственном университете.

В составе предметных жюри - ученые опорного регионального вуза, специалисты Псковского областного института повышения квалификации работников образования, Центра развития одаренных детей и юношества.

Олимпиадные задания предполагают решение оригинальных теоретических и практических задач по математике, физике, химии, биологии, географии и другим предметам, устные туры по английскому, немецкому, французскому языкам, защиту экологических и технологических проектов, написание эссе и сочинений, демонстрацию практических навыков оказания первой помощи на олимпиаде по обеспечению безопасности жизнедеятельности и другие задания. Олимпиадный марафон продлится до конца февраля 2020 года. Школьники, показавшие лучшие результаты, смогут принять участие в заключительном этапе олимпиады.

Организация - региональный оператор регионального этапа всероссийской олимпиады школьников – Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества.