Общество

Forbes: В России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера - это основатели Veeam Software Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

По данным журнала, состояние каждого из предпринимателей превысило миллиард долларов после того, как американский венчурный фонд Insight Partners заключил соглашение о покупке Veeam Software.

Сумма сделки составляет пять миллиардов долларов. Покупка компании, как ожидается, завершится в первом квартале нынешнего года. Тимашев и Баронов, согласно имеющимся данным, покинут совет директоров.

Veeam Software разрабатывает программные продукты для резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности, облачного хранения. У компании свыше 365 тысяч клиентов в 160 странах и офисы в 30 из них.

Ранее Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских миллиардеров прошлого десятилетия. На первом месте оказался глава и совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Второе место занял владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко, третье - один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин.