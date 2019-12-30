Общество

Почему ребенку опасно гостить у бабушки

Многие из нас помнят, как в детстве проводили все лето в деревне под присмотром бабушки и дедушки. Для взрослых людей эти воспоминания наполнены душевной теплотой, ведь представители старшего поколения относятся к внукам с особой нежностью и заботой. Правда, ребенка, который гостит у бабули и дедули, подстерегают определенные опасности, так что, решив отправить отпрыска к старшим родственникам, стоит взвесить все «за» и «против».

Что ждет детей в гостях у бабушки и дедушки

Ученые из университета штата Мичиган пришли к выводу, что если мальчишка или девчонка часто и долго гостит у пожилых родственников, это может быть опасно для его здоровья. И речь не о так называемом энергетическом вампиризме, а о вполне ощутимой угрозе здоровью. Дело в том, что старики, несмотря на присутствие дома маленьких непосед, привычно оставляют свои лекарства в легкодоступных местах. Им так удобно и просто. Результаты проведенного опроса впечатляют: приблизительно 80% людей признались, что не убирают лекарства и прочие опасные вещества подальше, когда к ним приезжают внуки. А 76 % респондентов сказали, что кладут лекарства в сумку или в карман одежды всегда, даже собираясь навестить внуков.

Приблизительно треть опрошенных описала место для хранения лекарств, как яркий и броский предмет интерьера. Чаще всего это какой-то пластиковый контейнер или стеклянная емкость с крышкой. Известно, что подобные предметы неизменно привлекают внимание детей дошкольного возраста. Малыш может заинтересоваться аксессуаром, а, достав из него таблетки, употребить их.

Общедоступность лекарств в квартире или доме бабушки и дедушки таит в себе опасность не только для малышей, но и для подростков. Таблетки, лежащие на виду, могут быть применены старшими детьми хоть и по назначению, но в неверной дозировке или очередности. А это, как известно, спровоцирует отравление и другие тяжелые последствия.

Статистика неумолима: почти 56% детей, оказавшихся в больнице и подвергшихся промыванию желудка, отравились лекарственными средствами, взятыми дома у бабушки с дедушкой. Что до подростков, здесь все сложнее, и отличить случайное отравление от суицидальной попытки не всегда легко. Несмотря на то, что подсчет количества несчастных случаев с детьми в возрасте старше 12 лет никто не вел, скорее всего, таковых тоже немало.