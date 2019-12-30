Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных телефонов

Роспотребнадзор напомнил, как безопасно пользоваться мобильным телефоном, чтобы минимизировать потенциальный вред для здоровья, сообщает РИА «Новости».

«Разговор по мобильному телефону не должен длиться более 2 минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Так, держать трубку мобильного нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально, так как затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив таким образом расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность воздействия излучения на мозг в четыре раза.

Кроме того, очки с металлической оправой при разговоре рекомендуется снимать, так как наличие такой оправы может привести к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя. Также не рекомендуется класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна.

«Контакты с мобильным телефоном стоит ограничить, особенно, если в этом нет никакой необходимости», - добавляется в сообщении.