Общество

Охлажденная свинина не доехала до Великих Лук и была возвращена в Беларусь

В период новогодних праздничных дней должностными лицами управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на российско-белорусском участке Государственной границы Российской Федерации в деревне Лобок был запрещён ввоз 200 килограммов охлажденной свинины. Мясная продукция перемещалась автомобильным транспортом с территории Республики Беларусь в город Великие Луки без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, подтверждающих безопасность и происхождение товара, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Кроме того, в ходе осмотра транспортного средства государственными инспекторами было установлено отсутствие холодильного оборудования. Таким образом, были нарушены ветеринарно-санитарные правила перевозки продукции, требующей соблюдения температурного режима при транспортировке и хранении.

Перемещение 200 килограммов охлажденной свинины по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, товар возвращен в Республику Беларусь.