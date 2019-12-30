Общество

Оксана Федорова поразила поклонников фото в клетчатой пижаме

Знаменитая псковичка, телеведущая Оксана Федорова опубликовала свое фото в клетчатой пижаме. Снимок можно увидеть в ее аккаунте в Instagram. Как сообщает портал teleprogramma.pro, на праздники она решила на время оставить работу и побыть с семьей: Новый год встретили в своем доме, а Рождество отметили в ресторане.

Оксана Федорова не скрывает, что ей не хочется прощаться с каникулами. На новом фото она предстала в красной клетчатой пижаме в домашней обстановке у нарядной елки и камина. При этом телеведущая была без макияжа и укладки. «Так не хочется отпускать праздники, когда можно поспать, сколько необходимо, походить в домашней одежде, без макияжа, приготовить вкусненькое, посетить разные новогодние представления», - пишет телеведущая.

В комментариях подписчики Оксаны Федоровой восхищаются тем, как она выглядит, и хвалят ее пижаму.

К слову, в точно такой же пижаме ранее отметилась Ирина Шейк. Модель в ней предстала в канун католического Рождества у русской подруги.