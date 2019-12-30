Общество

Жители Псковской области проверили себя на долги около 240 тысяч раз

Стало известно, сколько раз жители Псковской области проверили себя на долги. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, за 2019 год зафиксировано 238 тысяч 831 посещение «Банка данных исполнительных производств» с официального сайта управления.

«Средняя посещаемость, согласно данным статистики, в 2019 году составила 19 902 захода в месяц. Для сравнения: за аналогичный период 2018 года, в среднем в месяц с сайта Управления ФССП России по Псковской области в "Банк данных исполнительных производств" заходили 19 168 раз, - отметили в ведомстве. - При этом наибольшее количество раз интернет-сервис "Банк данных исполнительных производств" с официального сайта управления ФССП России по Псковской области посещали в декабре - 26 946 заходов».

Также в ведомстве добавили, что самым низким по посещаемости месяцем стал июнь: всего 6 365 раз в «Банк данных исполнительных производств» заглядывали жители Псковской области, чтобы проверить себя на наличие задолженности.

Напомним, «Банк данных исполнительных производств» - это сервис, который действует с января 2012 года на официальном сайте ФССП России и на сайтах ее территориальных органов. Через этот сервис можно получить информацию о задолженности по исполнительному производству, возбужденному в отношении юридического или физического лица. Для удобства пользователей сервис снабжен и мобильным приложением. На сайте ведомства также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.