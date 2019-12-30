Общество

На службу по контракту приглашает псковичей городской военный комиссариат

Военный комиссариат Пскова и Псковского района набирает граждан на военную службу по контракту из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат запаса.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, основные требования, предъявляемые к кандидатам следующие:

мужчины годные по состоянию здоровья от 18 до 40 лет, отслужившие действительную военную службу, имеющие хорошую физическую подготовку, прошедшие профессионально-психологический отбор, проверку в УМВД и ФСБ.

Подробности по телефону 72-72-65, адрес: Псков, Первомайская ул., 38, кабинет 22.