Общество

Бар на улице Энтузиастов в Пскове продавал клиентам спиртовой лосьон

В Пскове стражами порядка изъяты водка и лосьон, которые находились в продаже без сопроводительных документов. Как установлено, 9 января в пивном баре по проспекту Энтузиастов реализовывалась водка в ассортименте без соответствующих документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота. Отсутствовала также маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации. Причем, продавалась водка по цене, ниже установленной минимальной розничной цены, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, в этом баре продавалась спиртосодержащая продукция - лосьон, на который тоже не имелось необходимой сопроводительной документации. В отношении собственника данного объекта торговли возбуждено административное расследование по ч.2 статьи 14.16 КоАП Российской Федерации. Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъяты 152 литра водки и 67 литров лосьона.

Материал проверки направлен в Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике для рассмотрения и принятия решения в рамках его компетенции.