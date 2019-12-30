Общество

В Псковской области проведена оперативно-профилактическая операция «Охота»

С целью выявления и пресечения фактов незаконной охоты, выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия, на территории ряда районов Псковской области, в перовой декаде января, проведена оперативно-профилактическая операция «Охота», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В мероприятиях были задействованы сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии и представители комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

В ходе операции проверено 65 владельцев охотничьего оружия. В результате выявлено 4 факта нарушения правил охоты, правил регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Также сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.

Доводилась информация об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.