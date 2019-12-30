Общество

Из образовательного учреждения на базе колонии №4 выпустились повара

В федеральном казенном профессиональном образовательном учреждении № 38, расположенном на базе исправительной колонии № 4, прошел выпускной квалификационный экзамен по профессии «Повар». За право называться профессионалами кулинарного дела боролись 10 выпускников из числа осужденных, отбывающих наказание в ИК-4 УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Практическая часть квалификационного испытания включала в себя выполнение кулинарного задания, используя предложенное меню и рецепты приготовления. В связи с тем, что экзамен проходил накануне Нового года, каждый обучающийся приготовил и представил для комиссии праздничные блюда. На суд жюри были уготованы рыбные и мясные блюда со сложными гарнирами, несколько видов салатов и колбасная нарезка.

По окончании экзамена троим выпускникам были присвоены повышенные разряды. Руководство исправительной колонии и образовательного учреждения отметило их грамотами и поздравило с получением новой профессии.

«Приобретение рабочей специальности - это еще один плюс к успешной адаптации осужденного к жизни на свободе. Полученные навыки будут способствовать скорейшему трудоустройству как в учреждении, так и после освобождения из мест лишения свободы», - отметила старший инспектор отдела трудовой адаптации осужденных Жанна Матвеева.