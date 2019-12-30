Кабмин установил принципы национальной системы профессионального роста педагогов

Правительство России утвердило основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина, сообщает «Парламентская газета».
Документ разработан в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Цель принятых решений - формирование объективных механизмов оценки компетенций педагогов, их стимулирование к профессиональному росту, создание единой системы научно-методического сопровождения и модернизация системы подготовки педагогических работников с использованием инноваций. Также предусматривается интеграция системы профессионального роста педагогов с национальной системой учительского роста.
Профильным ведомствам и региональным властям рекомендовано разработать «дорожные карты» по кадровому обеспечению систем общего образования в субъектах РФ.