Общество

Кабмин установил принципы национальной системы профессионального роста педагогов

Правительство России утвердило основные принципы национальной системы профессионального роста педагогических работников. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина, сообщает «Парламентская газета».

Документ разработан в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Цель принятых решений - формирование объективных механизмов оценки компетенций педагогов, их стимулирование к профессиональному росту, создание единой системы научно-методического сопровождения и модернизация системы подготовки педагогических работников с использованием инноваций. Также предусматривается интеграция системы профессионального роста педагогов с национальной системой учительского роста.

Профильным ведомствам и региональным властям рекомендовано разработать «дорожные карты» по кадровому обеспечению систем общего образования в субъектах РФ.