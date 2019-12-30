Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхо города»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхо города», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Тема очередного выпуска — «Как прошли новогодние выходные на Псковщине». По официальным данным, 10 новогодних дней прошли «спокойно и без громких происшествий», но, тем не менее, уже 1 января в регионе было зарегистрировано первое за год убийство, а в Великих Луках на днях обнаружено двое погибших из числа пропавших: юноша 16 лет и 42-летний мужчина. Кроме того, три человека погибли в результате ДТП. В довершение ко всему один микрорайон Пскова прямо в новогоднюю ночь остался без электроэнергии, было достаточно много жалоб на несвоевременный вывоз ТКО.

Звоните в студию по телефону прямого эфира – 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.

Ведут эфир Любовь Кузнецова и Артем Татаренко.