Общество

Традиционная Рождественская елка прошла в Писковичах

Школьные зимние каникулы в деревне Писковичи закончились Рождественской елкой, которая уже традиционно 5-ый раз, проходит под патронажем настоятеля храма Апостола Матфея отца Евгения Найдина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковского района, отец Евгений Найдин и педагог районного центра развития творчества детей и молодежи Нина Богданова ведут большую просветительскую работу среди учеников школы в рамках объединения «Русская культура».

На праздничном мероприятии, посвященном Рождеству Христову, выступили ребята школы искусств Псковского района, Писковской средней общеобразовательной школы, которой руководит Галина Строганова, а также театральное объединение «В гостях у сказки» под руководством Ирины Беняк показало спектакль «Аленкина Елочка», в котором приняли участие ученики 4 «Б» класса.

С приветственным словом и поздравлениями к детям обратились отец Евгений Найдин и глава Псковского района Наталья Федорова.

Не обошлось на празднике без Деда Мороза и Снегурочки. Дети с большим удовольствием играли в игры, водили хороводы и пели самые добрые новогодние песни. Большой заряд бодрости они получили для продолжения учебных занятий после каникул.

Ни один ребенок не остался без внимания – каждый получил новогодний сладкий подарок от спонсоров.

По традиции спонсорами мероприятия выступили ООО «Строительная компания «Скандинавия» (генеральный директор Игорь Поляков), ООО «Псковская реставрационная мастерская №1» (генеральный директор Роман Александров), ЗАО «Агрофирма «Победа» (генеральный директор Виктор Гречин), ООО «Псковмясопром» (генеральный директор Андрей Шукшин). В этом году к ним присоединилось ООО СГ «Керамика» (генеральный директор Сергей Гагаркин), которое подарило детям – артистам свою сувенирную продукцию.