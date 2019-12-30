Общество

До 15 января страхователи Псковской области должны отчитаться в Пенсионный фонд

С 1 января 2020 года стартовала очередная отчетная кампания по приему ежемесячной отчетности по персонифицированному учету за декабрь 2019 года. Последний день представления отчетности – 15 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

В соответствии с п. 2.2 ст. 11 федерального закона от 01.04.1996 № 27 «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», отчет по форме СЗВ-М включает в себя следующие сведения:

страховой номер индивидуального лицевого счета;

фамилию, имя и отчество;

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии у страхователя данных об идентификационном номере налогоплательщика застрахованного лица).

Ежемесячный отчет по форме СЗВ-М должны представлять все страхователи (организации и индивидуальные предприниматели) в отношении работающих у них застрахованных лиц.

Напоминаем, что в случае получения при сдаче отчетности отрицательного протокола, ошибки в отчетности должны быть устранены в течение 5 рабочих дней.

За непредставление в установленные федеральным законом № 27 сроки индивидуальных сведений либо представление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных лицах, страхователь несет ответственность в соответствии со ст. 17 указанного закона. К должностному лицу, допустившему нарушение законодательства, применяется административный штраф в размере от 300 до 500 рублей (ст. 15.33.2 КОАП РФ).

Программы подготовки и проверки отчетности размещены в свободном доступе на сайте www.pfrf.ru в разделе «Бесплатные программы, формы и протоколы».