Общество

Региональную доплату к пенсии можно оформить во всех отделах МФЦ

С 9 января текущего года региональную социальную доплату к пенсии в Псковской области можно оформить во всех 24-х отделах Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Соответствующее соглашение заключено между комитетом социальной защиты Псковской области и ГБУ ПО «МФЦ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Неработающий пенсионер имеет право на региональную социальную доплату к пенсии, если общая сумма назначенных денежных выплат, не достигает прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации по месту его жительства или по месту его пребывания. Величина прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2020 год установлена в размере 9 тыс 529 рублей в месяц. Доплата к пенсии устанавливается гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории Псковской области, не осуществляющим трудовую или иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию.

Ожидается, что получателями региональной социальной доплаты станут более 29 тыс человек. На эти цели в проекте областного бюджета на 2020 год предусмотрено около 700 млн рублей, большая часть которых - средства федерального бюджета. Постановление администрации Псковской области о региональной социальной доплате к пенсии утверждено в начале декабря на заседании администрации региона.

Получить консультацию по необходимому пакету документов, условиях и сроках предоставления услуги любой гражданин может по телефонам «горячей линии» в Комитете по социальной защите Псковской области: 8 (8112) 29-91-11, в ГБУ ПО «МФЦ»: 8-800-10-60-11 или напрямую в отделе приема заявителей.

Адреса и номера телефон отделов МФЦ по Псковской области размещены на официальном сайте www.mfc.pskov.ru Отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области: 69-64-05.