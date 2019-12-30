Общество

Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу» прошел в Великолукской епархии

8 января по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия, в малом концертном зале Дома культуры Ленинского комсомола г. Великие Луки, прошел Третий хоровой фестиваль «Пойте Богу славу». Праздник хорового пения, организованный епархиальным Отделом культуры, собрал лучшие хоровые коллективы Великолукской епархии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской епархии, открытие фестиваля началось с общего пения тропаря Рождества Христова. Затем секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев) огласил Рождественское послание епископа Великолукского и Невельского Сергия и передал гостям и участникам фестиваля благословение архипастыря.

Программу фестиваля открыл хор храма Покрова Божией Матери из Опочки, под управлением регента Людмилы Нетреба, который исполнил песнопение «Хвалите имя Господне» (Иерусалимское), тропари по непорочных (Киевского распева), колядки «Радостная ночь» и «Рождество Христово» в обработке Александра Закревского.

Далее, программу фестиваля продолжили необыкновенные по своей красоте и духовной насыщенности выступления: хора Свято-Тихоновского собора города Великие Луки (регент Людмила Степанова); вокального ансамбля «Мозаика» Детской школы искусств, г.Великие Луки (руководитель Нина Рекель); хора домового храма святителя Николая при Епархиальном управлении г.Великие Луки; народного коллектива фольклорного ансамбля «Заряница», (руководитель Маргарита Амирханян); хора храма Казанской иконы Божией Матери г.Великие Луки (регент Оксана Куликова); хора Свято-Вознесенского кафедрального собора г.Великие Луки (регент Ольга Смольченкова).

Значимым событием мероприятия стало исполнение большим сводным хором, состоящим из участников фестиваля, под управлением регента Ольги Смольченковой, Задостойник Рождества Христова в редакции Владимира Ковальджи.

Завершая фестиваль, руководитель Миссионерского отдела Великолукской епархии иерей Димитрий Ласкин от всей души поблагодарил всех участников совершившегося «торжества православного хорового пения» и отметил актуальность и крайнюю необходимость проведения хорового фестиваля «Пойте Богу славу» в Великих Луках, для поддержания «высокого уровня церковного пения в храмах Великолукской епархии».

Все участники получили почетные грамоты лауреатов фестиваля.

Напомним, Первый хоровой фестиваль Великолукской епархии под названием «Пойте Богу славу» прошел в Великих Луках 8 января 2018 года. В мероприятии приняли участие хоровые коллективы из Великих Лук, Невеля, Торопца и Опочки, а зрителями фестиваля стали представители культурного сообщества Великих Лук, духовенство Великолукской и Торопецкой епархий и жители города.

Хоровой фестиваль «Пойте Богу славу!» по праву является традиционным событием в общественно-церковной жизни города Великие Луки и позволяет слушателям познакомится со всем разнообразием традиций хорового и церковного пения.

Целями и задачами хорового фестиваля являются сохранение и развитие церковно-певческих традиций, совершенствование исполнительского мастерства хоровых коллективов, создание условий для творческого общения и сотрудничества хоровых коллективов.