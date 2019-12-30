Общество

Банк «Открытие» заключил трехлетнее кредитное соглашение с Группой «ЛСР»

Банк «Открытие» заключил кредитное соглашение с общим лимитом в 5 млрд рублей с одной из крупнейших девелоперских компаний страны – ПАО «Группа ЛСР». Срок возврата предоставленных банком денежных средств составляет три года.

«Мы последовательно развиваем финансовое сотрудничество с «Группой ЛСР». Данная кредитная сделка на 5 млрд рублей – это уже вторая история нашего взаимовыгодного сотрудничества за последние месяцы: в конце сентября 2019 года банк выступил одним из организаторов облигационного займа корпорации совокупным объемом в 7 млрд рублей.- заявил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. - Уверен, что в нынешнем году мы будем тесно взаимодействовать с корпорацией в сфере финансовых услуг, как по линии проектного финансирования застройщиков, входящих в Группу ЛСР, так и по линии ипотечного кредитования их клиентов».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.