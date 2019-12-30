Общество

В Минобороны РФ назвали необходимый процент оснащенности современным оружием

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что оснащённость Вооруженных сил РФ современным оружием должна быть на уровне 70 процентов — на такие показатели необходимо будет выйти до конца 2020 года. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на ТАСС.

Соответствующее заявление глава Минобороны сделал, открывая селекторное заседание.

«К концу 2020 года уровень оснащённости войск современным вооружением должен быть доведён до 70% и стабильно поддерживаться на этом уровне в дальнейшем. Следует разрабатывать и внедрять в программы боевой учёбы новые, более эффективные способы применения войск», - заявил Шойгу.

Он также отметил важность продолжать работу по повышению социальной защищённости и поддержанию достойного уровня жизни военнослужащих. Министр уверен, что решение соответствующих задач позволит нарастить боевые возможности ВС, что в свою очередь обеспечит сдерживание агрессии против России и союзников.