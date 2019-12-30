Общество

В 2019 году в санаториях Псковской области по профсоюзным путевкам отдохнули 2128 человек

В 2019 году в профсоюзных санаториях Псковской области отдохнуло больше членов профсоюзов, чем в 2018-м. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа, всего в 2019 году по профсоюзным путевкам в лечебно-профилактических учреждениях региона отдохнули 2128 человек, в 2018-м – 1770 человек.

Наибольшей популярностью у профактива пользуется санаторий «Хилово» - здесь в прошлом году отдохнули 1733 членов профсоюзов (в 2018 году - 1467).

Наибольшим количеством профсоюзных путевок в 2019 году воспользовались члены областной организации профсоюза работников народного образования и науки - 500, профсоюза работников жизнеобеспечения - 293, профсоюза работников здравоохранения - 255, профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания - 200, «Электропрофсоюза» - 160.