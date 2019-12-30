Общество

За новогодние праздники псковский Роспотребнадзор изъял 118 партий жевательных никотиносодержащих смесей

В ходе рейдовых мероприятий в 6 торговых точках Псковской области изъяли 118 партий «Жевательных смесей сухих трав без содержания табака» в количестве 509 единиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

«Плотность и эффективность проводимых Роспотребнадзором проверок привела к снижению оборота некурительной никотинсодержащей продукции в торговых точках. Проводимая территориальными органами Роспотребнадзора усиленная информационная кампания о вреде никотинсодержащей продукции показала свою результативность», - отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что региональное управление держит на контроле ситуацию с оборотом никотиносодержащей продукции.

Так, за новогодние праздники сотрудники ведомства проверили 179 объектов розничной торговли и 37 объектов общественного питания. В ходе проверок - выявили 36 партий в количестве 67 единиц никотинсодержащей продукции. В рамках мониторинга - проверили 116 юридических лиц, 167 объектов розничной торговли и 22 объекта общественного питания. Совместно с УМВД России по Псковской области - проверили 48 предприятий торговли, 7 предприятий общественного питания.