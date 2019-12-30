Общество

Транс-жиры, диабет и рак - Роспотребнадзор рассказал псковичам о вреде фастфуда

В управление Роспотребнадзора по Псковской области рассказали о вреде фастфуда. О том, как «быстрое питание» действует на организм человека, Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе самого ведомства. «Хороший способ минимизировать употребление транс-жиров - ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания», - отметили в управлении.

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- Что такое транс-жиры, вредны ли они?

- Наверняка, вы много слышали о транс-жирах. Известно, что эти жиры вредны для здоровья, но почему? Хотя потребление транс-жиров в последние годы сократилось, поскольку, во-первых, возросла осведомленность людей об их вредных свойствах, и, во-вторых, регулирующие органы в различных странах ограничили их использование, однако транс-жиры по-прежнему остаются довольно серьезной проблемой для общественного здравоохранения. В Российской Федерации применение транс-жиров при производстве пищевой продукции ограничено, а при производстве пищевой продукции для детского питания использование транс-жиров запрещено полностью. Транс-жиры (или трансизомеры жирных кислот), являются разновидностью ненасыщенных жиров. Транс-жиры в природе встречаются в мясе и молочных продуктах, полученных от жвачных животных (коровы, овцы, козы). В этих продуктах транс-жиры образуются естественным путем, в процессе нормального пищеварения в рубце, в результате жизнедеятельности бактерий. В среднем в натуральных молочных продуктах содержится 2 - 6% транс-жиров, в мясе жвачных животных - 3 - 9%, в курином мясе и свинине всего 0 - 2%. Однако не стоит беспокоиться и отказываться от употребления натуральных молочных и мясных продуктов, поскольку умеренное потребление таких транс-жиров не оказывает вредного влияния на здоровье. Самым известным трансизомером жирных кислот природного происхождения является конъюгированная линолевая кислота (CLA), которая содержится в молочном жире, и считается полезной. Искусственно созданные транс-жиры, также известные как промышленные транс-жиры или частично гидрогенизированные жиры, опасны для здоровья. Эти жиры образуются при дезодорации и гидрогенизации растительных масел.

- Вредят ли транс-жиры сердцу?

- Многие обсервационные и клинические исследования связывают употребление транс-жиров с повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Потребление транс-жиров вместо других жиров или углеводов приводит к значительному повышению уровня липопротеинов низкой плотности («плохой» холестерин) без увеличения количества липопротеинов высокой плотности («хороший» холестерин), в то время как большинство других жиров имеют тенденцию увеличивать как уровни ЛПНП, так и ЛПВП. Транс-жиры могут повреждать эндотелий - внутреннюю оболочку кровеносных сосудов. В нескольких исследованиях при применении диеты с высоким содержанием транс-жиров наблюдалось повышение уровней маркеров эндотелиальной дисфункции и снижение уровня ЛПВП.

- Влияют ли транс-жиры на чувствительность к инсулину и диабет?

- Связь между транс-жирами и повышением риска развития диабета не совсем ясна. Одно из исследований, в котором участвовало более 80 000 женщин, показало, что у тех, кто потреблял транс-жиры, риск развития диабета был на 40% выше. Тем не менее, два аналогичных исследования не обнаружили никакой связи между потреблением транс-жиров и повышением риска развития диабета. Несколько контролируемых исследований, в которых изучались связь транс-жиров и факторы риска диабета, такие как резистентность к инсулину и уровень сахара в крови, показывают противоречивые результаты. Однако исследования на животных показывают, что большое количество транс-жиров приводит к развитию резистентности к инсулину и развитию диабета 2 типа.

- Как связаны транс-жиры и воспалительный процесс в организме?

Считается, что воспалительный процесс является основной причиной развития различных хронических заболеваний, таких как болезни сердца, метаболический синдром, диабет и артрит. Ряд исследований демонстрируют, что транс-жиры увеличивают маркеры воспаления при замене других питательных веществ в рационе. В обсервационных исследованиях выявлена связь употребления транс-жиров связанных с повышением маркеров воспаления, особенно у людей, имеющих лишний вес или ожирение.

- Транс-жиры повышают риск развития рака?

В одном исследовании было показано, что потребление транс-жиров до менопаузы может привести к повышению риска развития рака молочной железы после менопаузы, однако эта связь не слишком выраженная и требует проведения дополнительных исследований.

- Что можно сказать о транс-жирах в нашем рационе?

- Частично гидрогенизированные растительные масла являются крупнейшим источником транс-жиров в нашем рационе. Они дешевы в производстве и имеют длительный срок хранения. Чаще всего они находятся в переработанных пищевых продуктах. Надо иметь в виду, что продукты, содержащие менее 0,5 г транс-жиров на порцию, маркируются как содержащие 0 г транс-жиров. Транс-жиры могут содержаться в заменителях сливочного масла (таких, как кулинарный жир), гидрогенизированных растительных маслах, фритюре, маргаринах, некоторых сортах попкорна для микроволновок, фастфуде (жареные блюда быстрого приготовления, такие как жареная курица, рыба, гамбургеры, картофель фри и так далее), хлебобулочных изделиях (таких как кексы, пирожные, пончики), заменителях молока и сливок для кофе, картофельных и кукурузных чипсах, замороженных готовых блюдах (таких как пицца, пироги, мясные рулеты), глазури и прочих продуктах.

- Как уменьшить потребление транс-жиров?

- Полностью избежать употребления транс-жиров практически невозможно, поскольку незначительное их количество содержится в натуральных мясных и молочных продуктах, которые являются важными составляющими сбалансированного здорового рациона. Чтобы уменьшить потребление транс-жиров необходимо читать этикетки на продуктах и обращать особое внимание на ингредиенты, входящие в состав продукта. Так, если на маркировке пищевой продукции вы видите «частично гидрогенизированные масла» - это транс-жиры. С 1 января 2018 года в Российской Федерации уровень содержания трансизомеров жирных кислот в маргаринах, спредах, кулинарных, хлебопекарных, кондитерских жирах и другой продукции, содержащей транс-жиры, не может превышать 2 %, а информация о количестве транс-жиров в продукции должна быть в обязательном порядке отражена на потребительской упаковке. Здоровая диета, богатая фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, полезными жирами и постным белком - ваш лучший выбор.