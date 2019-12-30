Общество

Экологическая акция #ЯменяюМир организована для псковичей партпроектом «Чистая страна»

Сегодня, 10 января, псковскими партийными активистами и представителями «Молодой Гвардии Единой России» подведены итоги акции за прошедший год по сбору отработанных батареек.

Как сообщили в региональном отделении «Единой России», псковичи смогли избавиться от использованных элементов питания, которые будут переданы в специализированный пункт приема.

«Отработанные батарейки, лампы, ртутьсодержащие приборы, аккумуляторы необходимо утилизировать правильно. Иначе всё это, в экологическом смысле, становится оружием замедленного действия. Человек – часть окружающей среды, и к ней необходимо относиться бережно. Недостаток экологических знаний и культуры может обернуться значительным ущербом, поскольку не позволяет в нужной мере оценить последствия своих действий», - отметил руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Андрей Карпов.