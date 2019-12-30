Общество

Псковичей приглашают принять участие в благотворительной акции «Народный обед ребенку»

«Народный обед ребенку» – это благотворительная акция, которая объединила усилия неравнодушных граждан, готовых поддержать, нуждающихся в помощи, детей из бедных и малообеспеченных семей.

В 2019 году сумма привлеченных средств на акцию составила 60 тысяч 580 рублей, в том числе 48 066 рублей перечислили 48 частных благотворителей через сайт регионального отделения Красного Креста. Эти благотворительные пожертвования пойдут на оплату горячих обедов для 15 детей из кризисных семей, обучающихся в Чернецовской школе Дедовического района. Собранных средств хватит на 5 (пять) месяцев – с января по май 2020 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном Красном Кресте.

После зимних каникул Псковское отделение Красного Креста продолжит предоставление бесплатного горячего питания детям из кризисных семей до мая. В рамках партнерской Российско-Норвежской программы «Социальная защита Детей» горячее питание будут получать 140 детей из семей, оказавшихся в кризисной ситуации, на базе 7 районных школьных столовых. Чернецовская школа станет восьмым участником этой программы благодаря народной помощи.

Псковичей приглашают принять участие в благотворительной акции «Народный обед ребенку» и внести свой вклад.

«Любой взнос, любое пожертвование будет использовано исключительно для помощи детям, попавшим в беду, или находящимся в трудной жизненной ситуации! Будем признательны всем, кто отзовется на наше обращение. Поддержим вместе тех, кто нуждается в нашей помощи!», - подчеркнули в учреждении.

Реквизиты:

р/с:40703810351000001184

банк: отделение №8630 Сбербанка России г. Псков

кор. счет: 30101810300000000602

ИНН:6027022771, БИК:045805602,

КПП: 602701001, ОГРН:1026000002599,

Назначение платежа: б/а Народный обед ребенку

Со всеми вопросами и предложениями по акции «Народный обед ребенку» можно обращаться в офис Красного Креста в Пскове по адресу: ул. Советская, 85, или по телефону: (8112) 72-09-11.