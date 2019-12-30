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Общество

Невельские единороссы поздравили с днем рождения Героя Советского Союза Алексея Гусакова

10.01.2020 15:45|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 10 января, невельские активисты партии «Единая Россия» поздравляли Героя Советского Союза, капитана 1-го ранга в отставке Алексея Гусакова. Имениннику исполнился 81 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», Алексей Гусаков - человек необычайной, героической судьбы, родился 10 января 1939 года в Невельском районе в семье крестьян - колхозников. Окончив Ленинградское высшее морское училище имени адмирала С.О. Макарова, служил на Северном флоте, позже на Тихом океане.

Алексей Гаврилович Гусаков был удостоен звания Героя Советского Союза  с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 5 мая 1989 г. «…за успешное  выполнение специального задания командования и проявленные при этом мужество и героизм».

Домой к Герою Советского Союза Алексею Гусакову приехали гости. Это были председатель Собрания депутатов Невельского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Виктор Зуев, глава Невельского района Олег Майоров, председатель районного Совета ветеранов войны и труда Людмила Слышанкова. Гости тепло и сердечно поздравили Алексея Гавриловича с днем рождения, выразили искреннюю признательность за военную службу и подвиг, совершенный им для обеспечения обороноспособности родной страны.

«Ваша жизнь - это настоящий пример честного и бескорыстного служения Отечеству, - сказал Виктор Зуев. - И, не смотря на возраст, вы, Алексей Гаврилович, до сих пор остаётесь в строю, активно участвуете в общественной жизни, проводите большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения».

Олег Майров вручил Алексею Гусакову поздравительное письмо  и подарки от местного отделения партии «Единая Россия», пожелал ему здоровья, бодрости, хорошего настроения на долгие годы.

Алексей Гусаков в настоящее время живёт на своей малой родине, в родительском доме в деревне Городище Невельского района. Герой окружён заботой близких, вниманием местной власти и односельчан.

Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Диктант Победы», «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Точка памяти» и многие другие.

Теги: #Единая Россия #невельский район #Историческая память
Источник: Псковская Лента Новостей
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