Общество

Первое в этом году лунное затмение увидят жители Псковской области при ясной погоде

Первое в 2020 году лунное затмение смогут увидеть жители Псковской области в пятницу вечером, если погода будет ясной. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал псковский любитель астрономии Максим Евдокимов.

Затмение можно будет наблюдать с 20.07 до 00.12 мск. Лучше всего тень на Луне будет видно около 22.00 мск. При этом чтобы увидеть явление, необязательно уезжать за город - обильное освещение не повлияет на зрелищность затмения. Явление смогут наблюдать жители всего Северо-Запада при ясной погоде.

«Возможно, легкое потемнение нижнего края диска Луны будет видно. Это явление (полутеневое затмение) весьма слабое. Обывателям, наверное, не будет заметно, что что-то произошло. От Земли падает полутень на Луну. Орбита Луны наклонена на 5 градусов относительно орбиты Земли, поэтому не всегда она встает на одну линию с Землей и Солнцем. Соответственно, мы не каждый месяц наблюдаем затмение», - рассказала «Интерфаксу» заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова.

Кроме того, в этом году жителей Земли ждут еще три лунных затмения: 5 июня, 4 июля и 29 ноября.