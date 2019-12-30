Общество

Псковская областная библиотека поможет интеллектуалам

Открыт доступ к полным текстам документов электронно-библиотечной системы «Лань», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной библиотеки.

ЭБС «Лань» — электронная библиотека лицензионной учебной и профессиональной литературы, предоставляющая доступ к учебникам, пособиям, монографиям, научным журналам на сайте https://e.lanbook.com и в мобильных приложениях для iOS и Android.

Пользователям ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» доступна литература по психологии и педагогике, а также более 650 журналов научных издательств и ведущих вузов России, более 35000 наименований классических трудов по различным областям знаний.

Доступ к ЭБС возможен без предварительной регистрации с любого компьютера Псковской областной универсальной научной библиотеки (Вокзальная, 48), Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3), Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих (ул. Набат, д. 5 (здание Колледжа культуры и искусств, вход с ул. Первомайской).

Для удаленного доступа с личного устройства (компьютер, планшет, смартфон), имеющего доступ к интернету, пользователю необходимо предварительно создать (зарегистрировать) свой логин и пароль в личном кабинете. Для этого необходимо посетить одну из наших библиотек и зарегистрироваться.