Общество

Региональные власти поздравили сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Торжественное собрание по случаю празднования 298-летия со дня образования прокуратуры Российской Федерации состоялось в пятницу, 10 января, в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов ведомства поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В своем видеообращении глава региона отметил, что деятельность прокуратуры способствует наведению порядка в регионе и борьбе с коррупцией, обеспечивая объективность при рассмотрении дел и неотвратимость наказания.

«Принципиально важно и ценно, что на протяжении всех последних лет сотрудники прокуратуры Псковской области показывают себя неравнодушными, ответственными и результативными профессионалами. Своими действиями вы настойчиво и системно противодействуете коррупции, беспристрастно ведете надзорную деятельность, пресекаете правонарушения — все это дает возможность успешно реализовывать потенциал региона, поддерживать стабильное развитие всех отраслей экономики и сфер общества», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов присоединился к поздравлениям и поблагодарил сотрудников ведомства за плодотворную совместную работу. «Прокуратура принимает непосредственное участие в подготовке проектов законов для последующего рассмотрения их на сессии. В результате нашей совместной работы законодательство Псковской области соответствует федеральному», — отметил спикер.

В свою очередь прокурор Псковской области Сергей Белов поблагодарил губернатора, депутатов Псковской областного Собрания, руководителей правоохранительных и контролирующих органов за конструктивное взаимодействие в вопросах обеспечения правопорядка на территории региона. Затем он проинформировал об основных показателях, которые удалось достигнуть в ходе совместной работы. Так, например, за последние 5 лет погашена задолженность по оплате труда перед 30 тыс работниками. Ее размер составил свыше 460 млн рублей. Только в прошлом году выявлено порядка 40 предприятий, скрывающих факт задолженности по зарплате на общую сумму 11 млн рублей. Права граждан в данных вопросах восстановлены в полном объеме.

Благодаря мероприятиям по профилактике особо тяжких преступлений в течение 5 лет удалось сократить число совершенных умышленных убийств, достигнуть положительного результата и в борьбе с организованной преступностью, заметил Сергей Белов. Кроме того, из незаконного оборота изъято почти 2 тонны наркотиков, из них свыше 900 кг — в прошлом году. За этот же период конфисковано свыше 300 тонн фальсифицированной суррогатной алкогольной продукции.

«Все это плоды ежедневных усилий каждого сотрудника прокуратуры и их ответственного отношения к своим должностным обязанностям и внимательного отношения к людям. Уверен, ваш профессионализм, самоотверженность и в будущем помогут реализовать стоящие перед нами задачи по обеспечению главенства закона в защите прав и свобод граждан», — добавил Сергей Белов.

Напомним, Российская прокуратура учреждена 12 января 1722 года в соответствии с Указом Петра I Правительствующему Сенату. Прокуратура Псковской области образована 6 сентября 1944 года. В настоящее время в ведомстве трудится более 300 работников. Приоритетными направлениями деятельности являются надзор за соблюдением конституционных прав и свобод человека, интересов общества и государства в различных сферах правоотношений, обеспечение законности и правопорядка, борьба с преступностью и коррупционными проявлениями.