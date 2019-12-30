Общество

Сайты по продаже никотиносодержащих смесей будут блокировать

Занимающиеся продажей некурительных никотиносодержащих смесей сайты будут подвергаться блокировке в судебном порядке. Об этом 10 января в своем Facebook написал премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишут «Известия».

«Сайты, через которые продаются такие смеси, будут блокироваться в судебном порядке. Нужно всё это довести до логического завершения: запретить некурительную никотиносодержащую продукцию на территории всего Евразийского союза», — говорится в сообщении.

Он напомнил также, что в декабре давал поручение Роспотребнадзору и МВД России провести ряд внеплановых проверок по продажам аналогов снюсов — некурительных никотиносодержащих смесей. По результатам 150 тыс. проверок было изъято около миллиона единиц соответствующей продукции, продажа которой запрещена, а деятельность производителей приостановлена.

Медведев также добавил, что Россия готова внести инициативу о запрете некурительной никотиносодержащей продукции на территории всего Евразийского союза.