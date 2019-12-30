Общество

Воспитанники псковской школы-интерната побывали в Москве в рамках проекта «Город открытий»

Воспитанники Псковской общеобразовательной школы-интерната посетили Москву в рамках проекта «Город открытий». В столице побывали 10 юных псковичей, которые показали хорошие успехи в учебе и активно участвовали в жизни учебного учреждения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Псковичей в Москве ждала насыщенная пятидневная программа.

Ребята стали участниками 4-х образовательно-туристических маршрутов: «Урбанистика», «Биотехнологии и биомедицина», «Экология» и «Гуманитарные технологии». Во время занятий ребята посетили Центр толерантности, технопарк «Сколково» и площадки ВДНХ. Кроме того, дети смогли пройти профнавигационное тестирование, а также получить рекомендации специалистов по выбору будущей профессии.

Ярким событием стало посещение елки в Гостином Дворе и новогоднего представления в Государственном Кремлевском Дворце. Юные гости столицы также побывали в музеях и на экскурсиях (Третьяковская галерея, парк «Зарядье», Московская канатная дорога, дизайн-завод «Флакон», смарт-библиотека имени А. Ахматовой, Останкинская телебашня и другие).

Псковичи вместе с ребятами из других регионов приняли участие в форсайт-сессии, где были подведены итоги участия в образовательном проекте, а также продемонстрированы видеоролики участников, созданных в ходе прохождения маршрутов «Города открытий».

«У детей только хорошие впечатления от участия в проекте. На занятиях и экскурсиях они узнали очень много нового и интересного. За несколько дней насыщенной программы ребята немного устали, но это приятная усталость», — отметила сопровождающий группы, воспитатель Псковской общеобразовательной школы-интерната Елена Булычева, подводя итоги пребывания воспитанников учебного учреждения в Москве.

Всего в Москву по образовательному проекту приехали дети из 17 регионов России (Севастополь, Республики Крым, Калмыкия и Башкортостан, Карачаево-Черкесская и Удмуртская республики, Пермский и Красноярский края, Брянская, Липецкая, Тверская, Новгородская, Курганская, Свердловская, Омская и Орловская области). В общей сложности около 380 участников.

Отметим, уникальность проекта «Город открытий» состоит в инновационной методологии программы, которая выполнена с учетом мировых прогрессивных практик развития образования и пространства города. Она продумана таким образом, чтобы изменить ролевую модель ребенка — из пассивного слушателя классических линейных экскурсий в проактивного исследователя, который изучает пространство города через погружения в разные индустрии, сферы и отрасли экономики.

Организаторами выступили Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы совместно с комитетом по туризму города Москвы и автономной некоммерческой организацией «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы». Методологическая платформа проекта разработана совместно с Федеральным научно-методическим центром в области психологии и педагогики толерантности.