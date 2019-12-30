Общество

Психиатр подтвердил благоприятное воздействие домашних собак на больных детей

Домашние животные положительно влияют на состояние детей, больных шизофренией. Такое мнение высказал в пятницу, 10 января, президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный.

Ученый отметил, что шизофрения бывает разная. Это или эндогенный процесс, возникающий по внутренним механизмам, или экзацербация, которая в значительной степени проявляется, особенно у детей, под воздействием внешних обстоятельств.

«Но то, что животное в доме, к которым эмоционально привязываются дети, оказывает благоприятное воздействие, это да. Животные могут действительно отодвигать провоцирование эндогенного процесса», — рассказал врач в эфире НСН. При этом специалист отметил, что если ему суждено проявиться, это всё равно произойдет.