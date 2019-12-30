Общество

«Акценты» Донецкого: Восставшие из оливье, уездная геополитика и бешеные «пскцы»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Оливье-шоу. От итогов минувшего года к прогнозам будущего.

Геополитика местного розлива. В очередной раз обострилась вялотекущая полемика вокруг российско-эстонской границы.

А за «псов» ответишь! Кого оскорбил юморист Гарик Харламов?

Не я один заметил, что на «рубеже 19/20» российские медиа как-то уж чересчур обильно и рьяно подводили итоги минувшего года: разнообразные списки и рейтинги персон и событий заполонили федеральные и региональные СМИ. «Подбитие итогов» превратилось прямо в какое-то соревнование. Местные медиахолдинги не отставали от столичных, обходясь собственными аналитическими способностями, без легендарного Евгения Киселева.

Доходило до смешного. Любой мало-мальски захудалый телеграм-канал с сотней-другой подписчиков считал нужным представить доморощенную «историю года» и составить свой личный топ-10, 20 и так далее. Вся эта «малая аналитика» готовилась в радостном предвкушении бесконечного «Оливье-шоу», как метко окрестил однажды свою праздничную новогоднюю сетку «Первый канал», а вкушалась с экранов смартфонов и ноутов, в паузах между застольем и возлияниями.

Поскольку новогодние корпоративы и вообще зимнее празднование начинается у нас накануне католического Рождества, а заканчивается обычно под последние залпы петард «старого нового года», читаются эти обзоры зачастую под шампанское, «мордой в салат».

Тут уж ничего не поделаешь. А потом, не приходя в сознание, читатели от итогов переходят к другому востребованному жанру, к прогнозам: что год грядущий нам готовит?

Таковы (вкратце) особенности новогодней информационной картины, как бы «отредактированной» праздником: на целых две недели выпуски новостей стали заметно короче, всяческие «вечерние мудозвоны» из ток-шоу типа «Соловьиный помет» ушли на каникулы, а вся российская политика впала в анабиоз. Что неминуемо породило «синдром отмены», ситуацию, когда хайпом становится то, что вроде бы хайп вызывать не должно. И наоборот, какие-то важные и даже трагические для мира события (вроде обострения военного конфликта на ближнем востоке между США и Ираном с убийством генерала Сулеймани и сбитым неопознанной ракетой украинским «Боингом») тонут в потоке новогодних развлечений.

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Все это касается не только крупных медиа, но и соцсетей, которые так или иначе тоже транслируют новости и создают актуальный информационный контент, и понятно, что, несмотря на неизбежное замедление обмена веществ, в целом жизнь продолжается, и даже в новогодней мишуре можно рассмотреть какие-то важные тренды, которые обязательно проявятся в будущем.

Если говорить о псковской политической ойкумене, то в регионе по факту уже стартовала очередная предвыборная кампания. В том смысле, что все более-менее заметные политические игроки на время праздников не забились куда-то под корягу, а посчитали нужным как-то заявить о себе. И тут уж каждый отличился по-своему, в меру собственных представлений о прекрасном. Так, к примеру, персек КПРФ Петр Алексеенко разместил в соцсетях домашние фото с сыном и внуком, а лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг на протяжении всех каникул выкладывал селфи себя с женой в процессе велосипедных прогулок по южной Эстонии.

Фото из социальных сетей Льва Шлосберга.

А вот лидер псковских эсеров Олег Брячак не стал следовать «няшной» традиции и шокировал пользователей сети своими весьма брутальными фото, на которых он предстал с голым торсом, продемонстрировав «городу и миру» свой внушительный бицепс – мол, «надобно подкачаться». Что в политике всегда воспринимается как особый месседж и порождает неизбежные ассоциации с нашим нацлидером, в державном PR-е которого «мотиваторы» с обнаженным торсом давно стали визитной карточкой.

Тут можно, конечно, вспомнить про старика Фрейда, и долго рассуждать о том, что все это значит с точки зрения классического психоанализа, но на нашей памяти никто из зарубежных коллег президента Путина пока еще не сподобился ни на что похожее. В псковской политике я тоже что-то голых торсов не припомню, если не считать крещенских купаний, которые по графику у нас еще впереди.

В свою очередь, псковским либерал-демократам во главе с Антоном Минаковым опять не повезло. Их бессменный лидер Жириновский, видимо, желая напомнить плебсу о себе, вышел в центр Москвы и по своему старому обыкновению стал раздавать людям тысячные купюры, приговаривая: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы». Столь поразительная откровенность возмутила пользователей сети, общий тон оценок: «Так вот за кого они нас держат, даже не скрывают!», в Госдуме назвали слова Жириновского «хамством», а псковский жириновец Антон Минаков в прямом эфире «Эха Москвы в Пскове» даже отказался от публичных комментариев.

Сам же Владимир Вольфович от своих скандальных слов отказываться не стал, мол, а кто же мы еще? Цитирую: «Да мы с вами все холопы... Бесправные, безлошадные, бесквартирные. Мы и есть холопы бесправные». При этом лидер ЛДПР вывел этимологию слова холоп от слова «хлопцы», то есть «молодые, безработные, бедные ребята». Как это все монтируется с самим Владимиром Вольфовичем, одним из самых богатых политиков новой России, нам, холопам, осталось непонятно. А вот псковских жириновцев их лидер, без сомнений, снова подставил. Они все пытаются навязать местной публике образы серьезных политиков, защитников интересов народа, а тут вождь со своим эпатажным поведением. Впрочем, псковским жириновцам не привыкать.

Другая важная тема, которая возникла на каникулах, - старый вопрос о российско-эстонской границе.

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что его страна не намерена продолжать ратификацию документа о границе, так как это будет противоречить Тартускому мирному договору 1920 года. Дескать, ратификация договора приведет к отказу Эстонии от Ивангорода и Печорского района, которые отошли к ней по Тартускому договору, столетний юбилей которого, кстати говоря, мы вскоре отметим.

Опять же, тема долгоиграющая, актуальная существующая вот уже лет двадцать и не стоящая выеденного яйца, но в условиях новогоднего сенсорного голода породившая очередной малый хайп в сети. В двух словах. В 1920-м году Печорский уезд Псковской губернии перешел независимой Эстонии. В 1940-м году Эстония вошла в состав СССР.

После освобождения от гитлеровцев Печорский район отошел вновь образованной Псковской области. А после развала Советского Союза эстонские политики вдруг вспомнили о Тартуском договоре, но потом дружно забыли, когда настало время вступать в НАТО и Евросоюз.

Тут я отсылаю всех интересующихся вопросом к статье нашего обозревателя Константина Калиниченко, опубликованной на ПЛН, там все приграничная история и юридические закавыки подробно и складно изложены, сам же отмечу только, что, по-видимому, с этой проблемой нам всем, псковичам и прочим россиянам, а также эстонцам, жить еще не одно десятилетие, поскольку на эстонских картах, если кто не знает, Печорский район, включая Изборск, обозначен как часть территории Эстонской Республики. И это факт.

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То есть существует как бы реальная граница, и граница виртуальная, воображаемая, а, кроме того, существуют тысячи жителей Печорского района с двойным гражданством (российским и страны Евросоюза) просто по факту рождения в этом районе их дедушек и бабушек. Стало быть, граница никуда не передвинется, а вот вопрос о границе всегда будет оставаться поводом для хайпа, более или менее громкого, к чему мы наверняка еще вернемся в связи с приближающимся юбилеем Тартуского мирного договора.

И еще одна тема, возникшая исключительно из постпраздничного алкогольного тумана, не стоящая ровным счетом ничего и, тем не менее, занявшая верхнюю строчку в списке новогодних новостей – это тема так называемых «псов».

31 декабря известный комик Гарик Харламов, выступая в передаче Comedy Club, изобразив как бы пьяного мэра города Пскова, обратился к псковичам: «Дорогие псы!», что вызвало хохот и аплодисменты зала, но возмутило и даже оскорбило некоего Ивана, который написал на эту дурацкую тему целый пост и запустил его в местное медиаполе. Мучаясь похмельем и сенсорным голодом, псковичи отозвались полемикой с переходом на личности.

Цитирую Ивана: «Издревле на Руси псами оскорбительно называли неопрятных, грязных и немытых мужчин, а «пес» в переносном значении и сейчас означает «дрянное, низкое, негодное существо, негодяй». Так псковичи называли псов-рыцарей крестоносцев, которых они и разгромили на Чудском озере. Вот только заигравшиеся ребята с Comedy Club этого, видимо, не знают. Руководство ТНТ не хочет прокомментировать свою позицию? Если это была неудачная (кстати, далеко не первая!) шутка на ТНТ, не хотят ли обнаглевшие «актеры» (как они себя называют) извиниться перед жителями древнего города Пскова?!» (Конец цитаты).

Когда я прочел этот пассаж, то подумал, что это такой искусный троллинг – сделать хайп из пустого места. Ивану просто нечем заняться, вот он и упражняется в остроумии, кидает публике поганку. Каково же было мое удивление, когда на запрос отозвался сам Харламов, вдруг начавший оправдываться и на голубом глазу придумывать, мол, цитирую Харламова: «Год новый, а маразм старый. <…> Мной было сказано не «псы», а «пскцы». От имени якобы пьяного мэра в конкурсе импровизации!». (Конец цитаты).

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К сказанному почти нечего добавить, кроме того, что на мой непросвещенный взгляд, подлинным маразмом является как раз просмотр таких вот комедийных шоу, если же кто-то желает оскорбляться, то никто его в этом устремлении остановить не в силах. Оскорбляйтесь на здоровье. Со Старым новым годом, уважаемые пскцы! Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя.

Александр Донецкий