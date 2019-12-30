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Общество

ВГТРК приостановила съемки программ «Утренняя почта», «Смехопанорама», «Сам себе режиссер»

10.01.2020 20:34|ПсковКомментариев: 0

Холдинг ВГТРК приостановил производство программ «Утренняя почта» и «Смехопанорама» Евгения Петросяна, пишет портал «Znak» со ссылкой на РБК и пресс-службу «России 1». Кроме того, снята с эфира программа «Сам себе режиссер», о чем рассказал ее бессменный ведущий Алексей Лысенков.

«В начале января 2020 года случились, на мой взгляд, два знаковых события. Первое — программе „Сам себе режиссер“ исполнилось 28 лет. И второе — телеканалом „Россия“ и холдингом ВГТРК принято решение снять программу „Сам себе режиссер“ с эфира. Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человеку мне трудно это принять. Но я вынужден с этим согласиться», — заявил Лысенков.

Евгений Петросян на вопрос корреспондента РБК о его программе ответил, что он не в курсе ситуации с приостановкой выпуска «Смехопанорамы».

Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.

Источник: Псковская Лента Новостей
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