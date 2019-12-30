Общество

В псковском управлении МЧС рассказали о возгораниях из-за электрической сети и электрооборудования

В ГУ МЧС России по Псковской области рассказали о возгораниях из-за электрической сети и электрооборудования. О рисках, связанных с этим, Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве.

«Возникновение загораний в жилых домах часто связано с электричеством: будь то нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, неисправности или изношенность электрической сети. По данным статистики, электропроводки являются наиболее пожароопасным видом электроустановок. Наиболее распространенными причинами пожарной опасности электропроводок являются перегрузки и короткие замыкания, и, как следствие, возникновение пожара», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что, кроме того, еще один источник пожарной опасности в доме, связанный с электричеством - это электроприборы. Жизнь современного человека трудно представить без электроприборов различного назначения. В быту нас окружает огромное их количество, поэтому необходимо помнить о том, что всегда имеется опасность возникновения пожара по причине короткого замыкания в сети.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности при эксплуатации электрических приборов, а также быть крайне осторожными при обращении с электрическим оборудованием и сетью.

Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

-пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

-пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

-оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

-размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе, легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

-использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.

Пожарная безопасность электропроводок обеспечивается соблюдением следующих основных требований:

-правильным выбором вида электропроводки и способа ее прокладки;

-соответствием вида электропроводки и характеристик используемых проводов, кабелей и труб допустимым способам прокладки по поддерживающим основаниям и конструкциям;

- выбором электрозащиты;

- электропроводки должны удовлетворять всем требованиям окружающих условий;

- удобная прокладка кабелей должна способствовать быстрой локализации очага пожара;

- монтаж электропроводки должен осуществляться специалистами.