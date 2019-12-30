Общество

Псковские полицейские освободят улицу Юности от машин, припаркованных в неположенном месте

Псковичей предупреждают о необходимости соблюдать правила парковки на улице Юности. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожная полиция осуществит в Пскове комплекс мероприятий для обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта.

«Госавтоинспекция Псковской области информирует жителей региона о том, что в преддверии открытия автобусного сообщения по улице Юности в областном центре сотрудники ГИБДД планируют проведение ряда мероприятий, направленных на освобождение проезжей части дороги от автотранспорта, припаркованного в неположенном месте. Это - с целью обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта по установленному маршруту», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что в случае выявления транспортных средств, водители которых осуществили стоянку с нарушением требований правил дорожного движения, сотрудниками Госавтоинспекции будут приняты меры в соответствии с действующим административным законодательством.

Напомним, 13 января по улице Юности запустят автобусное сообщение.