Общество

В управлении Росгвардии по Псковской области начался зимний период обучения

Зимний период обучения личного состава управления Росгвардии по Псковской области начался с торжественного построения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Обращаясь к личному составу, начальник управления полковник полиции Игорь Иванов отметил, что результатами боевой учебы должны стать умелые практические действия росгвардейцев по охране общественного порядка на территории Псковской области, - добавили в пресс-службе. - Затем начались комплексно-показные занятия, которые были организованы в соответствии с основными направлениями деятельности, а также с первоочередными задачами при несении службы».

Также в ведомстве отметили, что на учебных точках руководителями занятий были доведены правила оказания первой медицинской помощи, алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, возникающих при несении службы, озвучены основные требования правил безопасности при обращении с боевым оружием, специальными средствами.