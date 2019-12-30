Общество

Сегодня на псковском концерте фестиваля «Добрый рок» выступят 3 музыкальных коллектива

В псковском клубе TIR пройдет очередной концерт VIII сезона международного фестиваля живой музыки «Добрый рок». Как Псковской Ленте Новостей сообщили сами организаторы, концерт состоится 11 января. Сбор - в 19:00, начало - в 20:00.

«Один из участников - Alex Sigmer: в Пскове группа выступит впервые и представит публике свои треки из «космического» материала, где каждая песня посвящена персонифицированному объекту Солнечной системы. Следующий - "Тени Дорог". Эта группа с интересным сочетанием качественного речитатива и глубокого женского вокала, завораживающей музыки, наполненной строгостью альтернативы, заставляет полностью раствориться в исполнении, просто сопереживать и наслаждаться. Это сочетание лирики и безудержного драйва на сцене, мысли и полного безумия. Третий участник - "Наитие". Это коллектив, музыка которого идеально подходит для вечеров, когда душа требует культурного обогащения после душной офисной пятидневки, а уши требуют качественного звука», - сообщили организаторы.

Стоимость посещения мероприятия - 200 - 300 рублей.

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