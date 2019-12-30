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Общество

В Псковской области объявили конкурс на замещение должности гендиректора региональной Театрально-концертной дирекции

11.01.2020 13:07|ПсковКомментариев: 0

Комитет по культуре Псковской области объявил конкурс на замещение должности генерального директора государственного автономного учреждения культуры Псковской области «Театрально-концертная дирекция», расположенного по адресу в Пскове, на улице Пушкина, 13. Информация об этой вакансии появилась на сайте администрации Псковской области.

«Цель деятельности учреждения: формирование и удовлетворение духовных потребностей людей в общении с лучшими образцами отечественной и мировой музыкальной, театральной культуры, литературы и поэзии, в сценическом искусстве; пропаганда достижений российской театральной культуры и искусства, оказание содействия производству и продвижению киновидеофильмов и национального кинопродукта на территории Псковской области», - говорится в сообщении.

Также оно содержит требования, предъявляемые к претенденту. Так, в перечень знаний, которыми должен обладать претендент, входят следующие позиции: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие производственную и финансово-экономическую деятельность организации исполнительских искусств, кинематографии; методические и нормативные документы, касающиеся деятельности организаций культуры и искусства, кинематографии; технологию творческо-производственного процесса, подготовки нового и проката текущего репертуара; порядок составления и согласования перспективных репертуарных, производственно-финансовых планов, а также планов подготовки новых постановок, проката текущего репертуара; перспективы технического, экономического и социального развития организации; рыночные методы хозяйствования и управления; порядок заключения и исполнения договоров; художественно-творческие, научно-технические достижения и передовой опыт в сфере культуры и искусства, кинематографии; порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; теорию и практику менеджмента; психологию управления; социологию искусства; социологию кинематографа; сценическую технологию; трудовое и гражданское законодательство; авторское право; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования: высшее образование (экономическое, юридическое, культуры и искусства) и стаж работы на руководящих должностях в сфере культуры и искусства не менее 5 лет.

Документы принимаются с 10 января по 5 февраля, с 10:00 до 17:00 (обед с 13:00. до 14:00) по адресу: Псков, улица Конная, 2, комитет по культуре Псковской области, 4 этаж, кабинет № 414.

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению: заявление; анкета по форме, утвержденной приказом комитета; 2 фотографии размером 4 x 6 см; справка о состоянии здоровья с заключениями следующих специалистов: нарколога, психиатра, терапевта; справка о прохождении флюорографии, выданная не позднее чем за один год до дня представления комитету; заверенные в установленном порядке копии документов об образовании, повышении квалификации; заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки; документы воинского учета для военнообязанных лиц; копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной указом президента Российской Федерации, от 23 июня 2014 года. Заполнение формы осуществляется с использованием специального программного обеспечения «Справки БК».

Конкурс состоится 12 февраля 2020 года по адресу: Псков, улица Конная, 2, 4 этаж, кабинет № 410.

В сообщении говорится, что с иными сведениями о характере работы в учреждении можно ознакомиться по телефону (8 - 8112) 29 - 98 - 87; 29 - 98 - 85 или по адресу: Псков, улица Конная, 2, комитет по культуре Псковской области, 4 этаж, кабинет №414. Форма проведения конкурса: тестовые испытания (письменно), индивидуальное собеседование. Победитель определятся по решению конкурсной комиссии. О результатах конкурса его участники уведомляются в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня проведения конкурса.

Напомним, с 2015 по 2018 год директором Театрально-концертной дирекции был Дмитрий Месхиев, с 2018 года по 1 ноября 2019 года эту должность занимала Ольга Тимофеева.

 

Теги: #вакансия #работа #администрация Псковской области #назначения #работодатели #комитет по культуре
Источник: Псковская Лента Новостей
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