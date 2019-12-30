Общество

Вице-губернатор Василий Осипов поручил регоператору устранить замечания по уборке мусора в Пскове

В ходе рабочего выезда заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов проинспектировал работу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Пскова. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, выезд состоялся 11 января.

«Было проверено более 50 контейнерных площадок для сбора ТКО на территории Пскова и Псковского района. Особое внимание вице-губернатор уделил тем адресам, по которым в период новогодних праздников поступали жалобы населения. Это, например, улица Новоселов, 40, улица Труда, 56, улица Юбилейная, 73 и деревня Писковичи», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что, по результатам выезда, Василий Осипов поручил региональному оператору в кратчайшие сроки устранить выявленные замечания. В первую очередь речь идет о наличии на площадках крупногабаритного мусора и не вывезенного пластика.