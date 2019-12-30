Общество

Полицейские остановили великолучанина, вновь севшего за руль пьяным

В ходе осуществленных дорожной полицией мероприятий в Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, утром 6 января у дома по великолукской улице Ставского стражи порядка остановили для проверки автомобиль «ГАЗ-2705».

«За рулем этой «Газели» находился великолучанин, 1980 года рождения. Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка».

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.